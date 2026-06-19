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19.06.2026 23:11

Το Ισραήλ θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, αν η Χεζμπολάχ πράξει το ίδιο, λέει ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ

19.06.2026 23:11
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Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διεμήνυσε το βράδυ της Παρασκευής, 19/6, ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Το Ισραήλ παραμένει σταθερά δεσμευμένο σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο πρέσβης Γεχιέλ Λέιτερ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

«Εάν η Χεζμπολάχ τιμήσει τη συμφωνία και παύσει τις εχθροπραξίες, αυτό θα απαντηθεί με ηρεμία», πρόσθεσε.

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