«Γκρίζα» τα νέα γκάλοπ, ο χαμένος ενθουσιασμός του Βελλίδειου, η Ζωή χάνει από τις επιθέσεις στον Τσίπρα, και ο Δούκας που τρέχει μόνος του

Παρά την πολιτική όξυνση και την… καυτή, – που λέμε από παλιά και θα συνεχίσουμε να λέμε διότι τα δημοσιογραφικά κλισέ δεν προέκυψαν τυχαία -, επικαιρότητα, η γκρίζα ζώνη στο εκλογικό σώμα δείχνει να αυξάνεται.

Σκληρά διλήμματα δεν υπάρχουν, καθότι ο εκλογικός ορίζοντας δείχνει μακρινός, άρα οι συσπειρώσεις αποδεικνύονται ανέφικτες.

Επιπλέον τίποτα δεν δείχνει ικανό να κινήσει τα πράγματα προς μία κατεύθυνση.

Με άλλα λόγια, κανένας δεν βγαίνει κερδισμένος – όχι σημαντικά τουλάχιστον.

Το σκηνικό, λένε κάποιοι δημοσκόποι, δείχνει σαν των ευρωεκλογών – με τον ΣΥΡΙΖΑ να κινείται θεαματικά προς τα κάτω βέβαια.

Τουλάχιστον δύο δημοσκοπήσεις θα δούμε σήμερα και αύριο Παρασκευή, πιθανόν δε κι άλλες μέχρι το Σαββατοκύριακο, που θα είναι όλες αποκαλυπτικές.

Ψάχνουν πού πήγε ο ενθουσιασμός του Βελλίδειου

Και σας εξηγώ:

Η ΝΔ δεν φαίνεται σε θέση να ξεπεράσει το 28% των ευρωεκλογών, αν γίνουν αύριο εθνικές εκλογές. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Το προσπαθούν οι άνθρωποι να εντοπίσουν και στους πολίτες αυτόν τον ενθουσιασμό που είδαμε στο Βελλίδειο το βράδυ των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων – με τους γαλάζιους παράγοντες να χειροκροτούν μέχρι να πάρουν φωτιά οι παλάμες – και δεν τον βρίσκουν.

Άντε σε κάνα χωριό που έχουν νεαρούς πολύτεκνους γονείς και πολυτελή σπίτια, να υπάρχει χαρά μεγάλη. Αλλά πιο πέρα, δεν πετάνε τη σκούφια τους από τα μέτρα της κυβέρνησης.

Τουναντίον κάποια δείγματα λένε ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας ένιωσε προσβεβλημένο από τις κυβερνητικές εξαγγελίες: Είτε διότι το κέρδος του είναι ελάχιστον, είτε επειδή δεν βλέπει πουθενά τον εαυτό του σε ένα πακέτο 1,7 δις ευρώ.

Πρόβλημα εκπροσώπησης

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κατακρημνίζεται η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε πολίτες και πολιτικές δυνάμεις.

Οι αναποφάσιστοι, όσοι δεν θέλουν να απαντήσουν και εκείνοι που λένε “άλλο κόμμα” – δηλαδή δεν βρίσκουν καμία διέξοδο στο σημερινό σκηνικό, μπορεί και να είναι τρεις στους δέκα. Με άλλα λόγια “είναι αλλού”!

Ή θα προκύψει κάτι νέο στο οποίο θα κατευθυνθούν ή θα πάει η αποχή στο 60%, χειρότερα κι από τις τελευταίες ευρωεκλογές.

Αυτά βλέπει ο Αλέξης Τσίπρας και το δρομολογεί – μην έχετε αμφιβολίες – το νέο κόμμα, ενώ και ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα να πάρει πρωτοβουλία.

Σφίγγεται η ψυχή σου με την εικόνα της αντιπολίτευσης

Στην αντιπολίτευση, τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η στασιμότητα, μα και η πτώση που καταγράφουν τα κόμματα.

· Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να κινείται στα ίδια. Ούτε πέφτει ιδιαίτερα, ούτε ανεβαίνει αξιοσημείωτα – ανάλογα τις εταιρείες. Το ΠΑΣΟΚ μοιάζει με… “πυρηνικό κόμμα”. Προσοχή, όχι πυρηνοκίνητο, αλλά “πυρηνικό”. Έχει κερδίσει δηλαδή μόνο τον “πυρήνα” του στενού του χώρου, δεν απευθύνεται σε ευρύ κοινο.

· Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα: Ήταν στα χαμηλά και πάει χαμηλότερα. Με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα περί κόμματος Τσίπρα, οι απώλειες είναι αναμενόμενες.

· Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι επίσης στους χαμένους της περιόδου. Οι επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα δεν της κάνουν καλό. Της θρυμματίζουν το ηγετικό προφίλ: Την περιμένουν να σώσει τη χώρα και κείνη δείχνει να αγχώνεται για την επανάκαμψη του πρώην πρωθυπουργού. Δεν θα έλεγα τη λέξη «ξεφουσκώνει», αλλά κάποιοι άλλοι αρχίζουν τη χρησιμοποιούν.

· ΚΚΕ και Βελόπουλος δεν δείχνουν μεγάλη κινητικότητα. Συγκρατούν δυνάμεις, απλά.

· Η Λατινοπούλου σαν να τσιμπάει μέσα στον χαμό – μέχρι να κάνει κάνα εκκεντρικό και ιλαρό tiktok και να ξαναχάσει πάλι.

Αυτά έχω προς το παρόν και σας τα λέω για να σας προετοιμάσω, μην εκπλαγείτε…

Ο Δούκας στον Guardian

Θέμα στον Guardian έγινε η πρωτοβουλία του Χάρη Δούκα να προσκαλέσει στην Αθήνα – και μάλιστα χωρίς να ρωτήσει τον… Ισραηλινό πρέσβη – τον δήμαρχο της Βηθλεέμ Μαχίρ Καναουάτι.

Ο δήμαρχος της Αθήνας συνεχίζει με τις κινήσεις του να παράγει γεγονότα, τα οποία προκαλούν και το ενδιαφέρον, αλλά και ενοχλούν την κυβέρνηση.

Το θέμα είναι γιατί δεν προβάλλονται από το ΠΑΣΟΚ, αν και πρόκειται για πρωτοβουλίες που συγκινούν τον προοδευτικό κόσμο.

Εκτός κι αν τους… περισσεύουν οι ψηφοφόροι εκεί στη Χαριλάου και δεν… θέλουν άλλους.

Ούτε κατενάτσιο

Μέχρι τέλος του μήνα μεταβιβάζεται στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μία εκδοχή που κυκλοφορεί είναι ότι δεν έχει κάτι νέο ή πολύ σοβαρό.

Αλλά ένα πουλάκι, από εκείνα που δεν ανήκουν στα «ζωικά κεφάλαια», για το οποία προβλέπονται επιδοτήσεις, μου είπε ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία εντόπισε εμπλοκή βουλευτών με ΚΥΔ – Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων δηλαδή. Σε αυτή την περίπτωση, όχι αντεπίθεση δεν μπορεί να κάνει η ΝΔ μετά τη ΔΕΘ, αλλά ούτε στοιχειώδες κατενάτσιο!

Κατά τα λοιπά:

Οι πηγές μου επιμένουν ότι η πληροφορία για έναν πρώην γαλάζιο υπουργό, που υποτίθεται περιλαμβάνεται (μαζί με έναν ακόμα της ΝΔ και έναν του ΣΥΡΙΖΑ- αμφότεροι επίσης πρώην) στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ευσταθεί.

Ο νομός του δεν έχει «ενδιαφέρον» για ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ίδιος αποφεύγει τα τηλεφωνήματα, που μπορεί να τον εμπλέξουν.

Το κρατάω και περιμένουμε…

Βγαίνουν τα μαχαίρια….

Με τα όπλα παρά πόδας βρίσκονται δύο από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Ο πρώτος ετοιμάζεται να υπογράψει ένα μεγάλο project, που θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο στον κλάδο του, ενώ ο δεύτερος παρακολουθεί, κρατώντας στάση αναμονής. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η καθυστέρηση δεν είναι τυχαία: ο δεύτερος όμιλος περιμένει ενδεχόμενες «παρεκκλίσεις» από το αρχικό πλαίσιο του project προκειμένου να αποφασίσει αν θα απαντήσει.

Το κλίμα μεταξύ των δύο ομίλων δεν είναι ιδανικό, καθώς, όπως λένε συνεργάτες τους, μία πρόσφατη αναταραχή – χρεώνεται εμπλοκή του πρώτου – θεωρείται ως «χτύπημα κάτω από τη μέση» στην άλλη δραστηριότητα του δεύτερου, που έγινε προ καιρού. Το επεισόδιο έχει αφήσει ανοιχτές πληγές και έχει δημιουργήσει καχυποψία, με συνέπεια κάθε νέα συνεργασία ή συμφωνία να εξετάζεται πλέον με μεγεθυντικό φακό.

Στον παρασκηνιακό χώρο των μεγάλων συμφωνιών, λοιπόν, επικρατεί στρατηγική αναμονή και πολιτική τακτική: ο ένας σπεύδει, ο άλλος παρακολουθεί, και όλοι κρατούν σημειώσεις για το ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση. Η ατμόσφαιρα μυρίζει… εκδίκηση και ανταγωνισμό, με τους insiders να ψιθυρίζουν ότι τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο μέχρι να υπογραφεί το πρώτο χαρτί.

Διαβάστε επίσης:

Μάχη ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τα συνθήματα της ΔΕΘ με κατηγορίες για «κλόπυ πέιστ»

Ευχαριστίες φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα για τους δασοκομάντος που έσωσαν χωριό στην Ισπανία

ΥΠΕΞ για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα: Παραβιάστηκε η εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο