Δανάη Μπάρκα: «Με πιάνει μια νοσταλγία για την τηλεοπτική εκπομπή»

Η Δανάη Μπάρκα μίλησε στην κάμερα του Weekend Live, αναφερόμενη στην τηλεοπτική της απουσία και στο πώς νιώθει για την πορεία της στη μικρή οθόνη.

«Είναι πολύ διαφορετικό μετά από πέντε χρόνια σερί, ξαφνικά να αλλάζει το πρόγραμμα σου αλλά είναι και ωραίο. Με πιάνει μια νοσταλγική διάθεση για την τηλεοπτική εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι τέλος Αυγούστου, κάποια στιγμή, με πήρε η αρχισυντάκτριά μας, το σήκωσα και της είπα “α, τι έχω να ετοιμάσω; Τι να κάνω; Πρέπει να γυρίσω;”» δήλωσε η ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Και συνέχισε: «Σίγουρα η τηλεόραση δεν είναι ένας κύκλος που έχω βάλει Χ. Εννοώ πως μου αρέσει πολύ, την αγάπησα την τηλεόραση ενώ δεν μου άρεσε σαν ιδέα. Μου άρεσε μόνο να βλέπω, δεν με φανταζόμουν εκεί πιο παλιά. Τώρα μου αρέσει όμως η ιδέα του να κρατάς συντροφιά σε ανθρώπους από το σπίτι και να ενώνεσαι με ομάδες, που αγαπάς και θαυμάζεις, για να βγάζετε κάτι όμορφο».

Τέλος, αποκάλυψε την εκπομπή που θα την ενδιέφερε: «Το λέω χρόνια ότι μια ταξιδιωτική εκπομπή θα μου άρεσε πολύ, κυρίως με τους φίλους μου. Όλα όμως τα σκέφτομαι, αρκεί να είναι με ομάδες που αγαπάω και θαυμάζω, που αγαπάνε και αυτό που κάνουν εκείνοι. Όπως το “Πάμε Δανάη” που όλοι όσοι πέρασαν από εκεί αγαπούσαν και τη δουλειά και εμάς και όλα αυτά που έφτιαξαν».

