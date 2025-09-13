search
13.09.2025 21:48

Γάζα – Οικογένειες ομήρων: «Ενα εμπόδιο υπάρχει για το τέλος του πολέμου: ο Νετανιάχου»

13.09.2025 21:48
omiroi israil 098- new

Όσο περνάει ο καιρός, η πλειοψηφία του Ισραήλ πείθεται πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει μετατραπεί στο μοναδικό εμπόδιο για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Οι οικογένειες των ομήρων τον κατηγορούν λέγοντας χαρακτηριστικά με αφορμή το χτύπημα στο Κατάρ: «Η επιχείρηση που έγινε στο Κατάρ απέδειξε πέρας κάθε αμφιβολίας ότι ένα εμπόδιο υπάρχει στην επιστροφή των ομήρων και τον τέλος του πολέμου: ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κάθε φορά που επίκειται η επίτευξη μίας συμφωνίας, ο Νετανιάχου την σαμποτάρει», καταγγέλλεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε πως η εξόντωση των ηγετών της Χαμάς θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Γάζα.

«Οι τρομοκράτες ηγέτες της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν ενδιαφέρονται για την τύχη των κατοίκων της Γάζας, Εχουν μπλοκάρει τις απόπειρες για κατάπαυση του πυρός για να παρατείνουν επ’ αόριστον τον πόλεμο», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ. «Η εξόντωσή τους θα επέτρεπε την εξάλειψη του κυρίου εμποδίου για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και το τέλος του πολέμου» επέμεινε.

