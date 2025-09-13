Pet City Group: Στρατηγικές επενδύσεις, ανάπτυξη δικτύου, τεχνολογικές αναβαθμίσεις και ενίσχυση καταναλωτικής εμπειρίας

Το 2024 το Pet City Group εστίασε στην εδραίωση της ηγετικής του θέσης στην αγορά κατοικίδιων, θέτοντας τις βάσεις για αύξηση του μεριδίου αγοράς και βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας συνδυάζει επενδύσεις, καινοτομία και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο όχι μόνο τη διατήρηση της τρέχουσας επιτυχίας αλλά και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι οργανωτικές αναδιαρθρώσεις, οι στρατηγικές επενδύσεις και οι εμπορικές πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου, εδραιώνοντας παράλληλα τη θέση του ως ηγέτη της αγοράς κατοικίδιων στην Ελλάδα.

Κατά το 2024, οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν περίπου σε 2,9 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας τόσο στο δίκτυο καταστημάτων όσο και στις υποδομές. Προστέθηκαν έξι νέα καταστήματα σε στρατηγικές περιοχές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 102, ενώ ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν σημαντικά υπάρχοντα καταστήματα, ενισχύοντας την εμπειρία των πελατών. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός υπερσύγχρονου κέντρου διανομής 6.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, ενώ τα κεντρικά γραφεία μετεγκαταστάθηκαν στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Στο πεδίο της ψηφιακής αναβάθμισης, η εταιρεία εγκατέστησε νέα συστήματα ERP και WMS, εκσυγχρόνισε τις ψηφιακές πλατφόρμες (e-shop και υπηρεσίες omnichannel) και ανέπτυξε εργαλεία Business Intelligence για βελτίωση της επιχειρησιακής λήψης αποφάσεων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 67,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε σχέση με το 2023 (64,9 εκατ.), αποτέλεσμα τόσο της επέκτασης του δικτύου όσο και της ωρίμανσης υφιστάμενων καταστημάτων και της ανάπτυξης του e-commerce. Τα μικτά κέρδη παρέμειναν στα 31,2 εκατ., με το μικτό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 46,2%, έναντι 48,3% το 2023. Η μικρή πτώση οφείλεται στην απορρόφηση αυξήσεων κόστους και πληθωριστικών πιέσεων, επιλογή που έγινε συνειδητά προς όφελος των καταναλωτών.

Η επέκταση του δικτύου και η κάλυψη αναγκών της νέας αποθήκης συνέβαλαν στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 2,6 εκατ., φτάνοντας τα 28,5 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το EBITDA μειώθηκε στα 9,4 εκατ. (-15% έναντι 11,1 εκατ. το 2023), αντανακλώντας το βάρος των στρατηγικών επενδύσεων και των αυξημένων εξόδων, αλλά θεωρείται επενδυτικού χαρακτήρα και συγκυριακή εξέλιξη με στόχο τη μελλοντική κερδοφορία.

Σε επίπεδο ισολογισμού, η εταιρεία διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με ίδια κεφάλαια 43,8 εκατ. και καθαρό δανεισμό 45,8 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των υποχρεώσεων μισθώσεων. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 4,9 εκατ., αυξημένες σε σχέση με 4,3 εκατ. το 2023, δείχνοντας σταθερή παραγωγή ρευστότητας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννης Γαβριηλίδης σημείωσε ότι το 2024 σήμανε την ολοκλήρωση τριετούς επενδυτικού προγράμματος από την εξαγορά του Ομίλου από την BC Partners. Το πρόγραμμα περιλάμβανε νέα καταστήματα, ανακαινίσεις, logistics, τεχνολογικές αναβαθμίσεις και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πεδίων. Παρά την αύξηση του ανταγωνισμού μετά την πανδημία, η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη, τονίζοντας ότι η επέκταση του δικτύου με 27 νέα καταστήματα αποτελεί στρατηγική παρακαταθήκη για την επόμενη φάση ανάπτυξης και τη συνεχή βελτίωση της καταναλωτικής εμπειρίας.

Διαβάστε επίσης:

METLEN: Αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα μελλοντικά αποτελέσματα η Alpha Finance

AKTOR: Γιατί ακυρώθηκε η συμφωνία με PRODEA – Νέα εξαγορά στις παραχωρήσεις

ΕΥΑΘ και ΕΟΑΛ υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας για μεταφορά τεχνογνωσίας και βιώσιμη διαχείριση υδάτων