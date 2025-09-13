Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για αλλαγές στο Ε1 για την επιστροφή ενοικίου

Περιορισμένος ο χρόνος για τους περίπου 950.000 δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου, καθώς η προθεσμία για τη συμπλήρωση του κωδικού 081 στη φετινή φορολογική δήλωση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η δήλωση του κωδικού είναι απαραίτητη για να ενεργοποιηθεί η επιδότηση έως 800 ευρώ, που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη φοιτητική. Για πολλά νοικοκυριά η ενίσχυση αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα, αν και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας δείχνει πως οι φορολογικοί μηχανισμοί παραμένουν δύσκολα κατανοητοί για τον μέσο πολίτη.

Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής γίνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους και λαμβάνεται υπόψη όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι η επιδότηση βασίζεται στα πραγματικά καταβληθέντα ενοίκια, ωστόσο η ανάγκη για προσεκτικό έλεγχο και η ύπαρξη πολλών λεπτομερειών μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον επιβάρυνση στους δικαιούχου.

Βασικά σημεία για έλεγχο

Δήλωση αριθμού μισθωτηρίου : Όσοι δεν έχουν καταχωρίσει τον αριθμό μπορούν να το κάνουν με τροποποιητική δήλωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση παράλειψης, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει στοιχεία μέσω διασταυρώσεων.

: Όσοι δεν έχουν καταχωρίσει τον αριθμό μπορούν να το κάνουν με έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση παράλειψης, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει στοιχεία μέσω διασταυρώσεων. Σωστός αριθμός μισθωτηρίου : Πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου, εκτός του 2025, ώστε η αίτηση επιστροφής να υποβληθεί σωστά.

: Πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου, εκτός του 2025, ώστε η αίτηση επιστροφής να υποβληθεί σωστά. Προεκκαθαρισμένες δηλώσεις: Απαιτείται έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικά καταβληθέν ενοίκιο.

Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση από το 2026

Από τον Ιανουάριο του 2026, όσοι ενοικιαστές συνεχίσουν να καταβάλλουν το ενοίκιο με μετρητά θα χάσουν την επιδότηση, ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν «στο χέρι» θα φορολογούνται αυστηρότερα. Το μέτρο στοχεύει στη διαφάνεια και στη μείωση της φοροδιαφυγής, αλλά ενδέχεται να επιβαρύνει όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες ή ψηφιακές συναλλαγές.

Οι ενοικιαστές που δεν χρησιμοποιούν τραπεζική πληρωμή δεν θα λάβουν την επιδότηση , ακόμα και αν πληρούν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

, ακόμα και αν πληρούν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα «στο χέρι» θα χάσουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα.

Οι επιχειρήσεις που πληρώνουν επαγγελματικό ενοίκιο χωρίς τραπεζική συναλλαγή δεν θα μπορούν να εκπέσουν τη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους, οδηγώντας σε αυξημένη φορολογική επιβάρυνση.

Ποσά και εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια

Μέγιστο ποσό επιστροφής κύριας κατοικίας : 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

: 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Μέγιστο ποσό επιστροφής φοιτητικής κατοικίας : 800 ευρώ.

: 800 ευρώ. Εισοδηματικά όρια: Άγαμος έως 20.000 ευρώ, έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης έως 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο, μονογονεϊκές οικογένειες έως 31.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί.

Άγαμος έως 20.000 ευρώ, έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης έως 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο, μονογονεϊκές οικογένειες έως 31.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί. Περιουσιακά όρια: Οικογενειακή περιουσία έως 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ ανά επιπλέον μέλος.

Η πρωτοβουλία παρέχει οικονομική ανακούφιση, ωστόσο η εφαρμογή της περιορίζεται σε προσωρινές ενισχύσεις και δεν αντιμετωπίζει ριζικά την κρίση στέγης. Παρά την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση που αυξάνει τη διαφάνεια, οι αυστηρές προθεσμίες και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας μπορεί να δυσχεράνουν ευάλωτες ομάδες. Η εμπειρία δείχνει ότι μόνο με συνολική στρατηγική για αύξηση της προσφοράς κατοικιών και προσιτή στέγαση μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική ανακούφιση.

