search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 09:21
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

13.09.2025 08:43

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για αλλαγές στο Ε1 για την επιστροφή ενοικίου

13.09.2025 08:43
enoikia stegi

Περιορισμένος ο χρόνος για τους περίπου 950.000 δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου, καθώς η προθεσμία για τη συμπλήρωση του κωδικού 081 στη φετινή φορολογική δήλωση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η δήλωση του κωδικού είναι απαραίτητη για να ενεργοποιηθεί η επιδότηση έως 800 ευρώ, που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη φοιτητική. Για πολλά νοικοκυριά η ενίσχυση αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα, αν και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας δείχνει πως οι φορολογικοί μηχανισμοί παραμένουν δύσκολα κατανοητοί για τον μέσο πολίτη.

Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής γίνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους και λαμβάνεται υπόψη όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι η επιδότηση βασίζεται στα πραγματικά καταβληθέντα ενοίκια, ωστόσο η ανάγκη για προσεκτικό έλεγχο και η ύπαρξη πολλών λεπτομερειών μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον επιβάρυνση στους δικαιούχου.

Βασικά σημεία για έλεγχο

  • Δήλωση αριθμού μισθωτηρίου: Όσοι δεν έχουν καταχωρίσει τον αριθμό μπορούν να το κάνουν με τροποποιητική δήλωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση παράλειψης, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει στοιχεία μέσω διασταυρώσεων.
  • Σωστός αριθμός μισθωτηρίου: Πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου, εκτός του 2025, ώστε η αίτηση επιστροφής να υποβληθεί σωστά.
  • Προεκκαθαρισμένες δηλώσεις: Απαιτείται έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικά καταβληθέν ενοίκιο.

Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση από το 2026

Από τον Ιανουάριο του 2026, όσοι ενοικιαστές συνεχίσουν να καταβάλλουν το ενοίκιο με μετρητά θα χάσουν την επιδότηση, ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν «στο χέρι» θα φορολογούνται αυστηρότερα. Το μέτρο στοχεύει στη διαφάνεια και στη μείωση της φοροδιαφυγής, αλλά ενδέχεται να επιβαρύνει όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες ή ψηφιακές συναλλαγές.

  • Οι ενοικιαστές που δεν χρησιμοποιούν τραπεζική πληρωμή δεν θα λάβουν την επιδότηση, ακόμα και αν πληρούν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.
  • Οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα «στο χέρι» θα χάσουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα.
  • Οι επιχειρήσεις που πληρώνουν επαγγελματικό ενοίκιο χωρίς τραπεζική συναλλαγή δεν θα μπορούν να εκπέσουν τη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους, οδηγώντας σε αυξημένη φορολογική επιβάρυνση.

Ποσά και εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια

  • Μέγιστο ποσό επιστροφής κύριας κατοικίας: 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
  • Μέγιστο ποσό επιστροφής φοιτητικής κατοικίας: 800 ευρώ.
  • Εισοδηματικά όρια: Άγαμος έως 20.000 ευρώ, έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης έως 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο, μονογονεϊκές οικογένειες έως 31.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί.
  • Περιουσιακά όρια: Οικογενειακή περιουσία έως 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ ανά επιπλέον μέλος.

Η πρωτοβουλία παρέχει οικονομική ανακούφιση, ωστόσο η εφαρμογή της περιορίζεται σε προσωρινές ενισχύσεις και δεν αντιμετωπίζει ριζικά την κρίση στέγης. Παρά την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση που αυξάνει τη διαφάνεια, οι αυστηρές προθεσμίες και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας μπορεί να δυσχεράνουν ευάλωτες ομάδες. Η εμπειρία δείχνει ότι μόνο με συνολική στρατηγική για αύξηση της προσφοράς κατοικιών και προσιτή στέγαση μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική ανακούφιση.

Διαβάστε επίσης:

Εξωδικαστικός: Αυξήθηκαν οι ρυθμίσεις δανείων χωρίς όμως να εξυπηρετούνται τελικά επαρκώς

Έξι καθοριστικά στάδια μέχρι το 2030 για να μάθουμε αν υπάρχουν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου

Επίδομα θέρμανσης: Αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
klisi_kok
ΕΛΛΑΔΑ

Πιάνει …δουλειά ο νέος ΚΟΚ – Οι αλλαγές και οι παραβάσεις που «καίνε»

ANDROULAKIS_DETH2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Στόχος η ενίσχυση του κυβερνητικού προφίλ – 13ος μισθός, ΦΠΑ, ακρίβεια, ΕΝΦΙΑ οι αιχμές

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

erika_kirt
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει»: Η υπόσχεση της χήρας του Τσάρλι Κερκ (Video)

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για αλλαγές στο Ε1 για την επιστροφή ενοικίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

karavatou-kostopoulos-new
MEDIA

Καραβάτου: Η on air παρατήρηση στους συνεργάτες της - «Μπορείτε να κάνετε ησυχία για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 09:21
klisi_kok
ΕΛΛΑΔΑ

Πιάνει …δουλειά ο νέος ΚΟΚ – Οι αλλαγές και οι παραβάσεις που «καίνε»

ANDROULAKIS_DETH2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Στόχος η ενίσχυση του κυβερνητικού προφίλ – 13ος μισθός, ΦΠΑ, ακρίβεια, ΕΝΦΙΑ οι αιχμές

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

1 / 3