Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για αλλαγές στο Ε1 για την επιστροφή ενοικίου

Περιορισμένος ο χρόνος για τους περίπου 950.000 δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου, καθώς η προθεσμία για τη συμπλήρωση του κωδικού 081 στη φετινή φορολογική δήλωση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.
Η δήλωση του κωδικού είναι απαραίτητη για να ενεργοποιηθεί η επιδότηση έως 800 ευρώ, που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη φοιτητική. Για πολλά νοικοκυριά η ενίσχυση αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα, αν και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας δείχνει πως οι φορολογικοί μηχανισμοί παραμένουν δύσκολα κατανοητοί για τον μέσο πολίτη.
Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής γίνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους και λαμβάνεται υπόψη όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι η επιδότηση βασίζεται στα πραγματικά καταβληθέντα ενοίκια, ωστόσο η ανάγκη για προσεκτικό έλεγχο και η ύπαρξη πολλών λεπτομερειών μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον επιβάρυνση στους δικαιούχου.
Από τον Ιανουάριο του 2026, όσοι ενοικιαστές συνεχίσουν να καταβάλλουν το ενοίκιο με μετρητά θα χάσουν την επιδότηση, ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν «στο χέρι» θα φορολογούνται αυστηρότερα. Το μέτρο στοχεύει στη διαφάνεια και στη μείωση της φοροδιαφυγής, αλλά ενδέχεται να επιβαρύνει όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες ή ψηφιακές συναλλαγές.
Η πρωτοβουλία παρέχει οικονομική ανακούφιση, ωστόσο η εφαρμογή της περιορίζεται σε προσωρινές ενισχύσεις και δεν αντιμετωπίζει ριζικά την κρίση στέγης. Παρά την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση που αυξάνει τη διαφάνεια, οι αυστηρές προθεσμίες και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας μπορεί να δυσχεράνουν ευάλωτες ομάδες. Η εμπειρία δείχνει ότι μόνο με συνολική στρατηγική για αύξηση της προσφοράς κατοικιών και προσιτή στέγαση μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική ανακούφιση.
