Ρόδος: 19χρονη από την Αγγλία καταγγέλλει 26χρονο για βιασμό

Δικογραφία σε βάρος 26χρονου ημεδαπού, ο οποίος σύμφωνα με σχετική καταγγελία προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 19χρονης από την Αγγλία, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Η κοπέλα παρουσιάστηκε στην Αστυνομία χθες τα ξημερώματα και κατήγγειλε ότι ένας άνδρας με τον οποίο γνωρίστηκε στο μπαρ του ξενοδοχείου όπου διέμενε, την ακολούθησε όταν εκείνη έφυγε από το μπαρ και την βίασε στον αύλειο χώρο του καταλύματος.

Από την έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκε ο 26χρονος Ροδίτης, εναντίον του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

