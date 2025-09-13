search
13.09.2025 17:23

Ρόδος: Κλοπή αυτοκινήτου και υπόθεση ροζ κοκαΐνης με πρωταγωνίστρια influencer

13.09.2025 17:23
Μια υπόθεση που ξεκίνησε ως απλή καταγγελία για υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου στη Ρόδο πήρε απρόσμενη τροπή, αποκαλύπτοντας κοκαΐνη και μάλιστα ροζ, ζυγαριές ακριβείας και εμπλοκή δύο γυναικών – μητέρας και κόρης.

Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου, περιπολικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασε στο σημείο όπου εντοπίστηκε σταθμευμένο το Peugeot 208 που είχε δηλωθεί ως υπεξαιρεθέν από εταιρεία ενοικιάσεων στα τέλη Αυγούστου. Οι αστυνομικοί, χρησιμοποιώντας αντικλειδί, προχώρησαν σε έλεγχο και βρέθηκαν μπροστά σε μια αναπάντεχη εικόνα: δύο σακουλάκια με ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους 9,27 γραμμαρίων, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας (τρεις σε λειτουργία) και 100 ευρώ σε μετρητά.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε σε δύο πρόσωπα. Η 47χρονη μητέρα, που είχε υπογράψει το μισθωτήριο, συνελήφθη πρώτη το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου, δηλώνοντας άγνοια για τα ναρκωτικάΜετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη 30χρονη κόρη της, η οποία διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «influencer» μόδας. Αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου και τελικά παραδόθηκε η ίδια στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, όπου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η απολογία της έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο νησί, καθώς δεν αφορά μόνο τη διαλεύκανση πιθανής διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και την προσωπικότητα της κατηγορούμενης, η οποία μέχρι πρόσφατα προέβαλλε μια εντελώς διαφορετική δημόσια εικόνα στα social media.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική Ρόδου, οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στο αν τα ναρκωτικά προορίζονταν για χρήση ή διακίνηση όσο και στις ακριβείς συνθήκες μίσθωσης του οχήματος. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος της 30χρονης, Στέλιος Αλεξανδρής, υποστηρίζει ότι «η εντολέας μου κατείχε τα ναρκωτικά αποκλειστικά για δική της χρήση».

