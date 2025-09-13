Τα περίπτερα της ΔΕΘ επισκέπτεται ο Ν. Ανδρουλάκης – Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το βράδυ στο Βελίδειο

Την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα από τη ΔΕΘ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.

Το πρωί συναντήθηκε με την Διοίκηση και τους εργαζόμενους της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης ενώ συνεχίζει να περιοδεύει στα περίπτερα.

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να παίξει τον ιστορικό της ρόλο στα Βαλκάνια. ενώ μίλησε για τα έργα που πρέπει να γίνουν στην πόλη, την επέκταση του μετρό, την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το παραλιακό μέτωπο.

Αυτό που υπογραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης είναι ότι χρειάζεται ανάπτυξη με κοινωνικό αποτύπωμα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχίζει αυτή την ώρα την περιήγηση του στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ξεκίνησε με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενώ θα ακολουθήσουν τα περίπτερα της ΕΡΤ, ομάδων της Θεσσαλονίκης και αναμένεται να καταλήξει στο περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το απόγευμα στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος «Ελλάδα για Όλους» με εθνικές προτεραιότητες: το δημογραφικό, η σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η μείωση των ανισοτήτων, η αναδιανομή της πίτας για όλους με μεταρρυθμίσεις, συγχώνευση των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΑΣΕΠ και Διαύγεια παντού, ένα σχέδιο για το κράτος με ψηφιοποίηση, μείωση κατά 50% του αριθμού των μετακλητών, πλαφόν σε απευθείας αναθέσεις και ταμείο για τα νησιά προκειμένου να γίνουν έργα υποδομής.

Αυτό που τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης είναι ότι η χώρα πρέπει επειγόντως να αλλάξει σελίδα με ένα νέο ήθος διακυβέρνησης.

Να σταματήσουν οι παλαιοκομματικές πρακτικές και νοοτροπίες που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας και θα παρουσιάσει τους άξονες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για ανάταξη του ΕΣΥ, με άξονα το κοινωνικό κράτος.

Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με επαναφορά του 13ου μισθού, Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχους, 120 δόσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Διαβάστε επίσης

Ικανοποίηση ΣΥΡΙΖΑ για ΔΕΘ – Το στοίχημα της σύγκλισης με Νέα Αριστερά και τα μηνύματα της κάθε πλευράς

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Στόχος η ενίσχυση του κυβερνητικού προφίλ – 13ος μισθός, ΦΠΑ, ακρίβεια, ΕΝΦΙΑ οι αιχμές

Συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της Google Deepmind, Ντέμη Χασάμπη στο Ηρώδειο