WeRealize και JPMorgan συμφωνούν για Viva: Απόσυρση αγωγής και νέα περίοδος στρατηγικής αναθεώρησης

Η WeRealize (WRL) και η JP Morgan προχώρησαν σε συμφωνία για τη Viva, σηματοδοτώντας τη λήξη έντονων δικαστικών διαφορών στην Ελλάδα και την έναρξη της «Περιόδου Στρατηγικής Αναθεώρησης», όπως προβλέπεται στη μεταξύ τους συμφωνία. Η WRL χαρακτηρίζει τις προηγούμενες αξιώσεις της αμερικανικής τράπεζας «αβάσιμες» και επισημαίνει ότι τα ελληνικά δικαστήρια τις απέρριψαν, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για διαπραγματεύσεις καλής πίστης με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επιτυχία της Viva.

Η τελευταία περίοδος εξάσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (call option) έληξε χωρίς καμία κίνηση από τα δύο μέρη, αφήνοντας το πεδίο ανοιχτό για στρατηγικές αποφάσεις. Η νέα φάση έχει διάρκεια έξι μηνών και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026, καθιστώντας την κρίσιμη για τη μελλοντική σχέση των μετόχων, σε ένα πλαίσιο όπου η συνεργασία και η σταθερότητα μπορούν να καθορίσουν την επόμενη μέρα για τον ελληνικό όμιλο.

Σε επίσημη δήλωση, η WRL χαιρέτισε την απόσυρση της αγωγής της JPMorgan στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέο κεφάλαιο στη συνεργασία των δύο πλευρών. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι «η WRL καλωσορίζει την απόσυρση της JPM και τη διακοπή της αβάσιμης αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Viva».

Η εταιρεία επεσήμανε ότι η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της ετυμηγορίας του αγγλικού Δικαστηρίου, η οποία κατέταξε τις αξιώσεις αυτές ως παραβίαση της Συμφωνίας Μετόχων, ενώ η JPM απέσυρε και κάθε πρόθεση έφεσης. Με τη λήξη της τελευταίας περιόδου εξάσκησης δικαιώματος εξαγοράς, η WRL εισέρχεται επισήμως στην «Περίοδο Στρατηγικής Αναθεώρησης», εστιάζοντας σε συζητήσεις καλής πίστης, ανάπτυξη, καινοτομία και μακροπρόθεσμη επιτυχία της Viva.

Παράλληλα, η WeRealize αναμένει την επίσημη διακοπή της αβάσιμης αγωγής της JPMorgan και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως έχει δεσμευθεί η τράπεζα σε έγγραφα που κατατέθηκαν τον Απρίλιο του 2025. Πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν ότι η τέταρτη και τελευταία περίοδος του δικαιώματος εξαγοράς έληξε στις 30 Ιουλίου, χωρίς καμία κίνηση από την JPMorgan, η οποία είχε ήδη ασκήσει το μοναδικό διαθέσιμο call option τον Ιανουάριο του 2024.

Αντίστοιχα, το δικαίωμα εξαγοράς της WeRealize έχει πλέον λήξει, με αποτέλεσμα κανένα από τα δύο μέρη να μην διαθέτει ενεργό δικαίωμα. Οι δύο πλευρές εισέρχονται έτσι στη συμφωνημένη «Περίοδο Στρατηγικής Αναθεώρησης», κατά την οποία θα διεξαχθούν επιχειρηματικές συζητήσεις για το μέλλον της σχέσης τους.

Πηγές σημειώνουν ότι το δικαστήριο είχε προγραμματίσει εξέταση του Exercise Notice, δηλαδή της εγκυρότητας της ειδοποίησης της JPM τον Ιανουάριο του 2024, αλλά πλέον δεν είναι σαφές αν η τράπεζα θα συνεχίσει τη διαμάχη. Κατά τη διάρκεια της νέας περιόδου έξι μηνών, που ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2026, WRL και JPM θα ξεκινήσουν συζητήσεις καλή τη πίστει για τον στρατηγικό προσανατολισμό της συνεργασίας τους.

