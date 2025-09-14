Eurobasket: Η Γερμανία επέστρεψε στον ευρωπαϊκό θρόνο – Κέρδισε 88-83 την Τουρκία σε έναν συγκλονιστικό τελικό

Σε μία συγκλονιστική ματσάρα στον μεγάλο τελικό του Eurobasket, η Γερμανία κέρδισε την Τουρκία με 88-83 και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

O Nτένις Σρούντερ που ήταν μέτριος σε όλο το παιχνίδι, έβαλε το κρισιμότερο καλάθι της διοργάνωσης δίνοντας προβάδισμα 3 πόντων στη Γερμανία, που τελικά ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για δεύτερη φορά στην ιστορία της (1993), ενώ έχει και ένα αργυρό από το 2005 όταν είχε χάσει από την Ελλάδα στο Βελιγράδι.

Σε έναν τελικό γεμάτο ανατροπές, η Τουρκία έδειχνε να ελέγχει τη μοίρα της έξι λεπτά πριν το φινάλε, όταν ξέφυγε με +5 (76-71) απέναντι σε μία Γερμανία που είχε σε κατάσταση… ύπνωσης τον αστέρα της Ντένις Σρέντερ.

Ωστόσο, τρία κολλητά τρίποντα (Ομπστ, Μπόνγκα, Τάις) των Γερμανών και η αυτοθυσία του πολυτιμότερου παίκτη του τελικού Ίζαακ Μπόνγκα και στην άμυνα, αφύπνισαν τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν στο 38΄ ένα επιμέρους σκορ 5-11 για το 81-82!

Σε αυτό το σημείο μίλησε η προσωπικότητα του Σρέντερ, ο οποίος με έξι προσωπικούς πόντους μέχρι το φινάλε οδήγησε τους Γερμανούς στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ!

Ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς και MVP του Ευρωμπάσκετ 2025, όμως, είχε προλάβει πριν διαμορφώσει το τελικό σκορ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών να πάρει το φάουλ από τον εξαιρετικό Τσεντί Όσμαν και ένα καθοριστικό ριμπάουντ από το άστοχο τρίποντο του Σενγκούν.

Ο Σρέντερ τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 12 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ εξωπραγματική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ιζαάκ Μπόνγκα με 20 πόντους και 4/4 τρίποντα, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Φραντς Βάγκνερ με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης με εμφάνιση με 15+ πόντους και 10+ ασίστ σε τελικό Ευρωμπάσκετ τα τελευταία 30 χρόνια!

Από την Τουρκία, έλαμψαν οι Αλπερέν Σενγκούν και Τσέντι Όσμαν (6/9τρ.) με 28 και 23 πόντους, αντίστοιχα, που όπως αποδείχθηκε δεν ήταν αρκετοί για να κάμψουν την πορεία της Γερμανίας προς το πρώτο σκαλί του βάθρου.

Οι Τούρκοι ξεκίνησαν δυνατά τον τελικό, με τα τρίποντα των Όσμαν και Λάρκιν να τους δίνουν προβάδισμα 13‑2 στο 3’. Η γρήγορη απάντηση ήρθε με τον Μπόνγκα που ισοφάρισε (14‑14, 6’) και έδωσε την απαραίτητη ώθηση στη Γερμανία για να πάρει τα ηνία και να κλείσει την περίοδο στο +2 (22-24).

Οι Όσμαν και Βάγκνερ συνέχισαν να αποτελούν πονοκέφαλο των Γερμανών στην επίθεση, ενώ ο Σενγκούν ανέλαβε δράση επιθετικά (15π., 6/8 εντός πεδιάς), κυρίως απέναντι στον Τάις, κρατώντας την ταυτότητα του ντέρμπι και στη δεύτερη περίοδο. Παρά τις προσπάθειες του Ντα Σίλβα και τη δημιουργία του Σρέντερ, οι Τούρκοι κράτησαν τον έλεγχο στο ημίχρονο (46‑40).

Στο δεύτερο εικοσάλεπτο, ο Μπόνγκα έκανε τη διαφορά για τη Γερμανία με μεγάλα σουτ, ενώ ο Σενγκούν με προσωπικές ενέργειες ξαναέδωσε προβάδισμα στην Τουρκία. Τελικά, οι Γερμανοί κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ στο φινάλε, και να πάρουν τον τίτλο με 88‑83 μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάλιο (Καναδάς), Ζουράποβιτς (Βοσνία), Ρόσο (Γαλλία)

Οι συνθέσεις:

ΤΟΥΡΚΙΑ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 13 (1), Χάζερ 2, Όσμαν 23 (6), Κορκμάζ, Σενγκούν 28 (1), Οσμάνι 2, Μπόνα 12), Σιπάχι 3, Γιούρτσεβεν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 20 (4), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 2, Τρίσταν Ντα Σίλβα 13 (3), Βάγκνερ 18 (1), Τάις 3 (1), Σρέντερ 16 (1), Όλατς, Τίμαν 7 (1), Ομπστ 9 (3).

