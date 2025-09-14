search
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: 40 ημέρες από τον θάνατο της – Σήμερα το μνημόσυνο

Στο πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12.45 το μεσημέρι το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 7ης Αυγούστου, σε ηλικία 34 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς.

Συγγενείς και φίλοι θα βρεθούν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Σε σχετικά πρόσφατο μήνυμά τους, τα μέλη της οικογένειας είχαν ευχαριστήσει τον κόσμο για τη συμπαράστασή του.

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα», είχαν αναφέρει στη δήλωση που συνυπέγραψαν ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του, Γεωργία, και ο γιος τους, Κώστας.

