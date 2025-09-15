Επέστρεψε στην Αθήνα η Εθνική μπάσκετ – Θερμή υποδοχή για τους «χάλκινους» Έλληνες

Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε τη «χάλκινη» εθνική μας ομάδα, που επέστρεψε στην Αθήνα, φέρνοντας το μετάλλιο στη χώρα μας.

Οι παίκτες μας έγιναν δεκτοί με χαμόγελα, συνθήματα και χειροκροτήματα.

Πρώτος βγήκε ο Βασίλης Σπανούλης κα παρέλαβε την ανθοδέσμη και ακολούθησαν οι υπόλοιποι παίκτες και το σταφ.

Με τα μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος οι διεθνείς, παρέλαβαν και αυτοί τις ανθοδέσμες τους, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δηλώνει πολύ κουρασμένος και άυπνος, χωρίς ωστόσο αυτό να τον σταματήσει από να κουνά τα χέρια του στον ρυθμό του «τιρινίνι» από το 1987.

Ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την ευχή, αυτό το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς.

«Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά.

Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Παπανικολάου είπε: «Ευχαριστούμε για την υποδοχή, πολύ όμορφα συναισθήματα βιώνουμε από χθες. Τα μηνύματα αγάπη που έχουμε πάρει, ακόμα και μετά την ήττα από την Τουρκία ήταν συγκινητικά. Η θετική τους σκέψη μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε με αυτή την επιτυχία να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων, να τους δώσαμε χαμόγελα και να κάνουμε τη νέα γενιά να αγαπήσουν το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα, ενιαίο και είναι υπό τη στέγη της Εθνικής. Ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».

