Γυμνοσάλιαγκες στην υπηρεσία του Μαξίμου, το παράδοξο με τους δελφίνους, οι αποφάσεις Σαμαρά, ο Φάμελλος πήρε παράταση και το «μπάσιμο» Ανδρουλάκη

Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους ανεξάρτητα αν αρχίζουμε την στήλη με μια σχετική… επιθετικότητα.

Αναμφίβολα η ΔΕΘ ήταν μία καλή στιγμή για το Μητσοτάκη και στο επίπεδο της παρουσίασης των οικονομικών μέτρων – έχουμε πει ότι ήταν στοχευμένα και αφορούσαν πολλές ομάδες πληθυσμού – αλλά και στη συνέντευξη τύπου, παρότι δεν θα έλεγε κανείς ότι οι ερωτήσεις ήταν… επιπέδου Larry king. Τις ξεπέρασε σχεδόν άνετα.

Από αυτό, μέχρι να διαβάζει κανείς σε διάφορες στήλες, άρθρα και αναλύσεις, που είναι για γέλια και για κλάματα, η απόσταση είναι μεγάλη.

Είναι να απορεί κανείς πως ο Μητσοτάκης, έξι χρόνια πρωθυπουργός με πολλές νίκες, με συν και πλην, να θέλει να διαβάζει και να ακούει διάφορους γυμνοσάλιαγκες οι οποίοι το μόνο που κάνουν, είναι να του τονώνουν τον κακώς εννοούμενο εγωισμό του.

Μιλάμε για γλείφτες περιοπής.

Αν κανείς δε, διαβάσει τις περισσότερες οικονομικές ιστοσελίδες, θα νομίζει ότι βρίσκεται σε άλλη χώρα.

Τέτοια ξεφτίλα η δημοσιογραφία στο οικονομικό ρεπορτάζ – 40 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά- δεν έχει ξαναϋπάρξει.

Το παράδοξο με τους γαλάζιους δελφίνους

Ας πάμε τώρα λίγο στα κυβερνητικά ενδότερα. Ο Μητσοτάκης δηλώνει ότι θα πάει ο ίδιος το κόμμα στην επόμενη αναμέτρηση. Μένει να αποδειχθεί στην πορεία, κυρίως θα φανεί μέχρι την Άνοιξη.

Τότε λοιπόν, γιατί οι 3-4 «δελφίνοι» αφήνουν – αν δεν το ζητούν κιόλας – να καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις ως υποψήφιοι αρχηγοί;

Αυτό είναι μια πολιτική γελοιότητα και ελληνικό παράδοξο.

Σε λίγο ο Δένδιας, χωρίς καν να έχει παρουσία στο ευρύτερο κυβερνητικό αφήγημα, θα φτάσει σε ποσοστά 80% ως επόμενος αρχηγός!

Απλώς να θυμίσω στους νεόκοπους «πασσαδόρους» των δημοσκοπήσεων, ότι ουδέποτε στη «Νέα Δημοκρατία» κέρδισε τη μάχη της ηγεσίας το φαβορί.

Μιας και η κουβέντα για τον υπουργό Άμυνας, αλήθεια εντύπωση προκάλεσε η απουσία του από το κάλεσμα του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ στην αμερικανική πρεσβεία την περασμένη Πέμπτη.

Δεν προσεκλήθη ή απλά σνομπάρισε το κάλεσμα της πρεσβείας;

Δεκτές οι άρσεις ασυλίας

⁃ Στα του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, επειδή γράφονται διάφορα, να σας ενημερώσω ότι όσες άρσεις ασυλίας βουλευτών της «Νέας Δημοκρατίας» ζητήσουν οι ευρωπαίοι εισαγγελείς, θα γίνουν δεκτές από την Κ.Ο της ΝΔ.

Από κει και πέρα, πώς οι βουλευτές θα αντιδράσουν, θα το δούμε στα μέσα Οκτώβρη.

Φάμελλος (και ΣΥΡΙΖΑ) ως την άνοιξη και βλέπουμε

Στον «κουβά» πήγαν όσα ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελλος στη Θεσσαλονίκη, αφού όλο το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο πώς βλέπει και τι θα κάνει απέναντι στο υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα. Για να του φύγει το άγχος, να τον ενημερώσω ότι πριν από την άνοιξη, ο Τσίπρας δεν πρόκειται να ανακοινώσει κάτι, οπότε ας χαρεί μέχρι τότε την προεδρία και τον – μέχρι τότε – ΣυΡιζΑ.

Οι αποφάσεις του Σαμαρά

Από αυτή την εβδομάδα λοιπόν ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά.

Πρακτικά δηλαδή, αν θα κάνει ή όχι κόμμα.

Ξεκάθαρα πράγματα δεν υπάρχουν – και είναι λογικό αυτό. Αλλά πολλοί συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούν ότι δεν θα κάνει πίσω από τα σχέδιά του να προχωρήσει σε κόμμα.

Τα γκάλοπ ούτε δίνουν αέρα, ούτε αποθαρρύνουν μία πρωτοβουλία. Αλλά ο Σαμαράς είναι έμπειρος και ξέρει πώς να αναλύει τα δεδομένα και τα σημάδια.

Η σκληρή γραμμή Ανδρουλάκη

Μέχρι την τελευταία στιγμή το Σάββατο, πριν την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης το σκέφτονταν εάν θα ζητούσε ευθέως εκλογές.

Το συζήτησε πολύ επίπονα με τους στενούς συνεργάτες του. Άλλο το περιγραφικό για την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής κι άλλο αίτημα/πρόσκληση προς την κυβέρνηση να κάνει εκλογές.

Τελικά επικράτησε η πιο μετωπική γραμμή.

Άλλωστε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια – από το 2008 υπολογίζω – το ΠΑΣΟΚ είναι στη ΔΕΘ ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με εξαίρεση την κυβερνητική περίοδο Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ ήταν πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ.

Τέτοιες ευκαιρίες δεν χάνονται.

Νεύρα και διορθωτικές κινήσεις στο ΑΠΕ

Μαθαίνω για έναν κακό χαμό που γίνεται στο ΑΠΕ και στεναχωριέμαι.

Κάτι φασαρίες, κάτι τσακωμούς, κάτι οικονομικές διευθετήσεις (διορθώσεις), που πρέπει να γίνουν και σφίγγεται η καρδιά μου. Υπήρξαν φήμες ακόμα και για παραίτηση του προέδρου Αιμίλιου Περδικάρη, αλλά δεν κατάλαβα να επιβεβαιώνεται η πληροφορία. Τέτοια πράγματα καλό είναι να μην γίνονται σε υπό κρατικό έλεγχο δημοσιογραφικά μαγαζιά.

Όπως μου έλεγε κυβερνητική πηγή, υπάρχει μία διαδικασία στο ΑΣΕΠ για τη διοίκηση που έχει δοκιμάσει τα νεύρα κάποιων.

Πάντα με τη βοήθεια της έγκυρης κυβερνητικής πηγής, έμαθα ότι προέκυψε ένα θεματακάτι με τη μισθοδοσία του αγαπητού συναδέλφου Αιμίλιου Περδικάρη, η οποία όμως θα λυθεί καλή τη πίστει, καθόσον όλα τα πράγματα μπορούν να διορθωθούν – μόνο του σπανού τα γένια δεν γίνονται, λέει ο σοφός λαός.

Τον Περδικάρη τον συμπαθούν στην κυβέρνηση – ο Λιβάνιος είναι ο άνθρωπος που τον «ανακάλυψε» μου είπαν -, καθώς καταβάλει προσπάθειες για την αναβάθμιση του Πρακτορείου. Τώρα αν έκανε και μία ερμηνεία του νόμου, την οποία αμφισβητούν οι οικονομικές υπηρεσίες δεν θα χαθεί ο κόσμος. Αρκεί να ακολουθηθεί η προτεινόμενη από τις αρμόδιες υπηρεσίες φόρμουλα για τα νόμιμα, που λέμε.

Οι Έλληνες «ερωτεύτηκαν» ξανά τα μετρητά

Το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου τα ελληνικά ATM δοκιμάστηκαν όσο ποτέ άλλοτε, καθώς οι Έλληνες… θυμήθηκαν τη γοητεία των μετρητών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΙΑΣ, οι αναλήψεις μέσω ATM άλλης τράπεζας ξεπέρασαν τις 66.000, προκαλώντας «μπλακ άουτ» στις αντοχές των μηχανημάτων σε όλη τη χώρα.

Η «απάντηση» των πολιτών ήταν προφανώς εμπνευσμένη από την κατάργηση της χρέωσης για ανάληψη μετρητών που ενεργοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου: η προμήθεια των 1,5-2 ευρώ «πήγε περίπατο» και οι Έλληνες σπεύδουν να εκμεταλλευτούν το νέο καθεστώς, σαν να ανακάλυψαν ξανά τον μαγικό κόσμο των χαρτονομισμάτων.

Το αποτέλεσμα; Οι αναλήψεις του περασμένου Αυγούστου εκτινάχθηκαν κατά 36% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου η αύξηση έφτασε το… 67%! Συνολικά, οι καταναλωτές προτίμησαν τα μετρητά για 496.000 αναλήψεις, αντλώντας 101,4 εκατ. ευρώ – δηλαδή 30,8% περισσότερα χρήματα σε σχέση με πέρυσι.

Με άλλα λόγια, οι Έλληνες απέδειξαν ότι, όσο και αν η ψηφιακή εποχή προχωρά, η γοητεία των μετρητών παραμένει ακαταμάχητη. Και τα ATM; Ας πούμε ότι πέρασαν έναν «καυτό» Δεκαπενταύγουστο, στον οποίο θα αναπολούν για καιρό τις ατέλειωτες ουρές και τις ανεπανάληπτες στιγμές… συναλλακτικής έντασης.

