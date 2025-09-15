ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Οι εργαζομένοι απορρίπτουν τη 13ωρη εργασία – Θέλουν ισορροπία ζωής

Η πλειονότητα των εργαζομένων εκφράζει σαφή αντίθεση στη θεσμοθέτηση της 13ωρης ημερήσιας εργασίας, όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο Κεραμέως. Τα αποτελέσματα αμφισβητούν ευθέως την επιχειρηματολογία της υπουργού Εργασίας, η οποία έχει υποστηρίξει ότι η πρόταση αυτή «το ζήτησαν οι εργαζόμενοι».

Σύμφωνα με την έρευνα, ένας στους τρεις εργαζόμενους έχει εργαστεί αρκετές ή πολλές φορές για 13 ώρες την ίδια ημέρα στον ίδιο εργοδότη, σχεδόν πάντα κατόπιν αιτήματος του εργοδότη και όχι δικής του πρωτοβουλίας. Το ποσοστό αυτό αφορά κυρίως νεότερες ηλικίες, που συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με εντατικότερα ωράρια, χωρίς παράλληλα να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ξεκούραση.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία προωθήθηκε ως μέτρο διασφάλισης των ωραρίων, χρησιμοποιείται από σχεδόν τους μισούς εργαζόμενους, κυρίως σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε κλάδους όπως η μεταποίηση και το εμπόριο. Παρά το γεγονός ότι η χρήση της δεν παρουσιάζει γενικά προβλήματα, περίπου 1 στους 10 έχει καταγράψει παράτυπες ενέργειες, συνήθως κατόπιν αιτήματος του εργοδότη. Παράλληλα, η πλειονότητα των εργαζομένων θεωρεί ότι η ψηφιακή κάρτα συμβάλλει στη διασφάλιση της τήρησης του ωραρίου, με μικρότερη αποδοχή από τους νεότερους και όσους εργάζονται στη βιομηχανία.

Η ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών παραμένει επίσης ένα σημείο όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται περιορισμένοι. Περισσότεροι από τους μισούς λαμβάνουν την άδεια σε τρεις ή περισσότερες περιόδους, ενώ μόνο το 20% μπορεί να την απολαύσει ολόκληρη σε μία ενιαία περίοδο. Σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, το ποσοστό αυτό φτάνει στο 64%, με την απόφαση για το πώς θα χορηγηθεί η άδεια να λαμβάνεται συχνά από τον εργοδότη και όχι αποκλειστικά σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο.

Όσον αφορά στη μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου από 40 σε 37,5 ώρες, το 84% των ερωτώμενων θεωρεί ότι αυτό θα βελτιώσει την οικογενειακή ζωή, το 83% την ψυχική και σωματική υγεία και το 82% την κοινωνική ζωή. Η πλειονότητα των εργαζομένων δεν αποδέχεται μείωση μισθού σε περίπτωση μειωμένου χρόνου εργασίας, με το 78% να απαντά «κατά» και μόνο το 17% «υπέρ». Στις μεγαλύτερες ηλικίες (45+), το ποσοστό «κατά» φτάνει το 86%, ενώ στους νέους 18-29 ετών το «υπέρ» ανεβαίνει στο 23%. Αν δεν υπάρχει μείωση μισθού, η αποδοχή της μείωσης ωραρίου εκτινάσσεται στο 94%.

Η προοπτική θεσμοθέτησης 13ωρης ημερήσιας εργασίας φαίνεται να αποτελεί ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα για τη δημιουργία ή διεύρυνση οικογένειας, σύμφωνα με την έρευνα. Το 62% των εργαζομένων θεωρεί ότι η ένταση της εργασίας επηρεάζει αρνητικά την οικογενειακή ζωή, με το ποσοστό να φτάνει στο 69% στους άγαμους και στο 67% στις γυναίκες.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των εργαζομένων δεν βλέπει με θετικό μάτι την επέκταση της ημερήσιας εργασίας σε 13 ώρες. Παράλληλα, αποτυπώνουν την ανάγκη για μέτρα που θα εξισορροπούν την επαγγελματική δραστηριότητα με την προσωπική ζωή και την υγεία των εργαζομένων. Το θέμα φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, καθώς η πολιτική ηγεσία καλείται να λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και όχι μόνο τις τυπικές διαδικασίες ή θεωρητικές προτάσεις.

Διαβάστε επίσης:

METLEN: Αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα μελλοντικά αποτελέσματα η Alpha Finance

AKTOR: Γιατί ακυρώθηκε η συμφωνία με PRODEA – Νέα εξαγορά στις παραχωρήσεις

ΕΥΑΘ και ΕΟΑΛ υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας για μεταφορά τεχνογνωσίας και βιώσιμη διαχείριση υδάτων