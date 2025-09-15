Κασσελάκης: «Η επιστροφή Τσίπρα βοηθά τη ΝΔ – Το ΚΙΔΗ δεν έχει σχέση ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με ΠΑΣΟΚ»

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο Στέφανος Κασσελάκης τα σενάρια για ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά ότι «η επιστροφή Τσίπρα λειτουργεί συσπειρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να είναι κομμάτι της λύσης. Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι αδέσμευτο. Δεν θα ασχοληθούμε με μικροπολιτική και κουτσομπολιά».

Όσο για τον πολιτικό χαρακτήρα του Κινήματος Δημοκρατίας τόνισε ότι «δεν είμαστε ένας νέος καλύτερος ΣΥΡΙΖΑ ούτε ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι η πολιτική του μέλλοντος, βασισμένη στον ρεαλισμό και στον ανθρωπισμό. Η πολιτική πρέπει να ξεκινά από το κέντρο και να πετυχαίνει ανθρωπιστικούς στόχους. Δεν με νοιάζει αν μια ιδέα προέρχεται από την Αριστερά ή το Κέντρο· με νοιάζει αν είναι καλή για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία».

Εξέφρασε δε πλήρως την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου: «Είναι ντροπή να αλλάζει ο εκλογικός νόμος με 151 ψήφους. Χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Πρότεινα ένα νέο μοντέλο: υποχρεωτική ψήφος στην περιοχή όπου ζει ο πολίτης, περιορισμός των πολυεδρικών περιφερειών, περισσότερες μονοεδρικές, και δυνατότητα εκλογής βουλευτών και με κομματικό και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Χρειαζόμαστε υπεύθυνη ψήφο και ισχυρότερα συνταγματικά αντίβαρα για να λειτουργήσει καλύτερα η δημοκρατία» σημείωσε.

Ο Στέφανος Κασσελάκης παρουσίασε και τις προτάσεις του Κινήματος Δημοκρατίας για το συνολικό φορολογικό σχέδιο:

– Για τη φορολογία εισοδήματος:

«Το 99% των πολιτών θα έχουν πολύ μεγάλες μειώσεις στη φορολογία τους. Αύξηση θα υπάρχει μόνο σε εισοδήματα πάνω από 200.000 ευρώ.

-Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μερισμάτων, που πλέον θα μπαίνουν στην ατομική κλίμακα.

-Οι μικρές επιχειρήσεις με εισόδημα έως 220.000 ευρώ θα έχουν φόρο 17% αντί για 22%, ενώ οι μεγαλύτερες 24%.

-Καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα με αντικειμενική αξία κάτω από 150.000 ευρώ, μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ μέχρι 500.000 ευρώ και πάνω από εκεί ξεκινά αύξηση. Σε ακίνητα άνω του 1.000.000 ευρώ τριπλασιάζεται ο ΕΝΦΙΑ. Αυτή η πρόταση αποφέρει 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διορθωθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος».

– Για τον ΦΠΑ, προβλέπεται γενναία μείωσή του:

«Ο ΦΠΑ 24% είναι μια παράνοια. Εμείς προτείνουμε να μειωθεί στο 15%, όπως επιτρέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Με αυστηρότερους ελέγχους και ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής, η μείωση θα φέρει πλεόνασμα 1 δισ. ευρώ. Η μαύρη οικονομία (άνω των 45 δισεκατομμυρίων) θα βγει στο φως, θα αυξηθεί η κατανάλωση και τα πρόστιμα. Η μείωση του ΦΠΑ έχει αποδειχθεί προσοδοφόρα και σε άλλες χώρες».

Αναφερόμενος στις τράπεζες, ο Στέφανος Κασσελάκης πρότεινε τα εξής: «Αν οι τράπεζες δεν φέρνουν πιστωτική επέκταση –δηλαδή δεν δανείζουν περισσότερο από τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ– θα πληρώνουν τέλος 7%. Αυτό σημαίνει 700 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Αν δεν κάνουν τη δουλειά τους, θα πληρώνουν. Επιπλέον πρέπει να επιβληθεί τέλος κατοχής για τα κόκκινα δάνεια που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους, που θα αποφέρει σχεδόν 300 εκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό».

Τέλος, για την αγορά ενέργειας επισήμανε: «Παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ πλέγμα ρυθμίσεων για το Χρηματιστήριο Ενέργειας που εφαρμόζονται στο εξωτερικό. Μόνο μία από αυτές –να υποχρεώνονται οι πάροχοι να προσθέτουν προσφορά ρεύματος όταν η τιμή ξεπερνά ένα όριο– μπορεί να φέρει κοινωνικό πλεόνασμα πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ στον καταναλωτή. Το θέμα είναι να υπάρχει ανεξαρτησία και πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί».

