Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» συναντά το «λεφτά υπάρχουν»

Σφοδρή κριτική στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ, ως αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης, άσκησε ο Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο του briefing.

Σταχυολογούμε μερικές χαρακτηριστικές ατάκες:

Νομίζω, ότι αν μπορούσαμε να το πούμε με έναν τίτλο, θα ήταν « όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, συνάντησε το λεφτά υπάρχουν ».

». Ο κύριος Ανδρουλάκης πετούσε τη « μπάλα στην εξέδρα », δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση. Και όπως είπα και σε χθεσινή μου ανακοίνωση σε αυτές τις ερωτήσεις η απάντηση αν θες να σε πάρουν στα σοβαρά , αν θες να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να είναι μονολεκτική . « Κοστίζει τόσο ».

», δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση. Και όπως είπα και σε χθεσινή μου ανακοίνωση σε αυτές τις ερωτήσεις η απάντηση αν θες να σε , αν θες να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να είναι . « ». Επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης στα περί απευθείας αναθέσεων , παρά το γεγονός ότι του έχουν απαντηθεί όλα, σημείο – σημείο .

, παρά το γεγονός ότι του έχουν απαντηθεί όλα, . Ένα δεύτερο ψέμα είναι ότι αυξήσαμε τους μετακλητούς και αυτό το έχουμε απαντήσει και επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο αριθμός των μετακλητών στην κεντρική κυβέρνηση , διαβάζω αναλυτικά, έχει μειωθεί από το 2018 μέχρι σήμερα, μέχρι το 2025. Έχει πάει από το 1.089 στους 1.012.

είναι ότι αυξήσαμε τους και αυτό το έχουμε απαντήσει και επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο αριθμός των μετακλητών στην , διαβάζω αναλυτικά, έχει από το 2018 μέχρι σήμερα, μέχρι το 2025. Έχει πάει από το 1.089 στους 1.012. Ο συνολικός αριθμός μετακλητών , συνολικά στο Δημόσιο, δεν οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί από την κεντρική κυβέρνηση. Πράγματι έχουν πάει από 2.699 σε 3.339 λόγω του γεγονότος, ότι αυτός ο αριθμός παραπάνω είναι όλος παραπάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση .

, συνολικά στο Δημόσιο, δεν οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί από την κεντρική κυβέρνηση. Πράγματι έχουν πάει από λόγω του γεγονότος, ότι αυτός ο αριθμός παραπάνω είναι όλος παραπάνω στην . Προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις στον κόσμο, όπως και για το Ταμείο Ανάκαμψης. « Τελευταία η Ελλάδα από τις τελευταίες χώρες στην απορρόφηση » – είναι από τις πρώτες χώρες σε απορρόφηση κονδυλίων, η τρίτη χώρα σε απορρόφηση και στο Ταμείο Ανάκαμψης στις πρώτες θέσεις και στο ΕΣΠΑ

στον κόσμο, όπως και για το Ταμείο Ανάκαμψης. « » – είναι από τις πρώτες χώρες σε απορρόφηση κονδυλίων, η τρίτη χώρα σε απορρόφηση και στο Ταμείο Ανάκαμψης στις πρώτες θέσεις και στο ΕΣΠΑ Δεν μπορούμε να πετάμε «ούτε λάσπη στον ανεμιστήρα» ούτε να πετάμε μέτρα χωρίς να τα κοστολογούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα του χθες.

Το είχε ξαναγράψει το topontiki.gr, ότι η κυβέρνηση θα «βάζει στο στόχαστρο» με μεγάλη ένταση τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και ιδού, που δικαιωνόμαστε…

