ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

15.09.2025 14:57

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» συναντά το «λεφτά υπάρχουν»

15.09.2025 14:57
marinakis_nadroulakis_new

Σφοδρή κριτική στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ, ως αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης, άσκησε ο Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο του briefing.

Σταχυολογούμε μερικές χαρακτηριστικές ατάκες:

  • Νομίζω, ότι αν μπορούσαμε να το πούμε με έναν τίτλο, θα ήταν «όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, συνάντησε το λεφτά υπάρχουν».
  • Ο κύριος Ανδρουλάκης πετούσε τη «μπάλα στην εξέδρα», δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση. Και όπως είπα και σε χθεσινή μου ανακοίνωση σε αυτές τις ερωτήσεις η απάντηση αν θες να σε πάρουν στα σοβαρά, αν θες να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να είναι μονολεκτική. «Κοστίζει τόσο».
  • Επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης στα περί απευθείας αναθέσεων, παρά το γεγονός ότι του έχουν απαντηθεί όλα, σημείο – σημείο.
  • Ένα δεύτερο ψέμα είναι ότι αυξήσαμε τους μετακλητούς και αυτό το έχουμε απαντήσει και επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο αριθμός των μετακλητών στην κεντρική κυβέρνηση, διαβάζω αναλυτικά, έχει μειωθεί από το 2018 μέχρι σήμερα, μέχρι το 2025. Έχει πάει από το 1.089 στους 1.012.
  • Ο συνολικός αριθμός μετακλητών, συνολικά στο Δημόσιο, δεν οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί από την κεντρική κυβέρνηση. Πράγματι έχουν πάει από 2.699 σε 3.339 λόγω του γεγονότος, ότι αυτός ο αριθμός παραπάνω είναι όλος παραπάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση.
  • Προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις στον κόσμο, όπως και για το Ταμείο Ανάκαμψης. «Τελευταία η Ελλάδα από τις τελευταίες χώρες στην απορρόφηση» – είναι από τις πρώτες χώρες σε απορρόφηση κονδυλίων, η τρίτη χώρα σε απορρόφηση και στο Ταμείο Ανάκαμψης στις πρώτες θέσεις και στο ΕΣΠΑ
  • Δεν μπορούμε να πετάμε «ούτε λάσπη στον ανεμιστήρα» ούτε να πετάμε μέτρα χωρίς να τα κοστολογούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα του χθες.

Το είχε ξαναγράψει το topontiki.gr, ότι η κυβέρνηση θα «βάζει στο στόχαστρο» με μεγάλη ένταση τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και ιδού, που δικαιωνόμαστε

