Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» συναντά το «λεφτά υπάρχουν»

Σφοδρή κριτική στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ, ως αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης, άσκησε ο Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο του briefing.
Σταχυολογούμε μερικές χαρακτηριστικές ατάκες:
Το είχε ξαναγράψει το topontiki.gr, ότι η κυβέρνηση θα «βάζει στο στόχαστρο» με μεγάλη ένταση τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και ιδού, που δικαιωνόμαστε…
