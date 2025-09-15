search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 00:28
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 23:34

Μεταναστευτικό: Άμεση αποσυμφόρηση της Κρήτης με μεταφορά 600-700 μεταναστών στην ηπειρωτική χώρα – Σύσκεψη στο Μαξίμου

15.09.2025 23:34
metanastes kriti 009- new

Επιχείρηση αποσυμφόρησης της Κρήτης από τους περίπου 1.500 μετανάστες που έφτασαν στο νησί τις τελευταίες ημέρες εκκινεί άμεσα η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη εξετάστηκαν τα επιχειρησιακά δεδομένα. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, και ο αρχηγός του Λιμενικού, αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε ότι το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία θα αναλάβουν τη μεταφορά περίπου 600-700 μεταναστών σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα, με στόχο την αποφόρτιση της κατάστασης στην Κρήτη. Η όλη επιχείρηση αναμένεται να ξεκινήσει από το βράδυ της Δευτέρας, με περίπου 500 μετανάστες, και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη, μειώνοντας σχεδόν κατά το ήμισυ τον αριθμό των μεταναστών στο νησί.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οι ροές ήταν χαμηλές σήμερα, ενώ από την πλευρά της Λιβύης διαβεβαιώνουν ότι η έξαρση των τελευταίων ημερών ήταν προσωρινή και ότι πλέον περιορίζουν τις μεταναστευτικές ροές.

Το απόγευμα της Δευτέρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 40 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Σύμφωνα με το Λιμενικό σώμα, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του Λιμενικού οργανώθηκε η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για «χρυσό» Κουγιουμτσίδη: Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!

Μητσοτάκης: Στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας

«Σεισμός» από τη δήλωση Γεωργιάδη για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο – «Με δυσκολία» το αναγνωρίζει και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
isap 77654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον ΗΣΑΠ: Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

katy perry trinto 99- new
LIFESTYLE

Και όμως Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό είναι μαζί – «Είναι απλά πιο διακριτικοί» λέει άτομο από το περιβάλλον τους

trump skafos venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις επιβαίνοντες (Video)

aytoktonia efivos 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος, θύμα bullying και ομοφοβίας

kosmos syntagma 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Eurostat: Η Ελλάδα στην τρίτη θέση της ΕΕ για σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση – Νέοι και γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

katerina_kainourgiou3005
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» - «Bίωσα την αχαριστία» (Video)

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 00:25
isap 77654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον ΗΣΑΠ: Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

katy perry trinto 99- new
LIFESTYLE

Και όμως Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό είναι μαζί – «Είναι απλά πιο διακριτικοί» λέει άτομο από το περιβάλλον τους

trump skafos venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις επιβαίνοντες (Video)

1 / 3