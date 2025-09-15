Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

Πρώτο δείγμα… αρνητικό για τα νέα σκληρά μέτρα για το μεταναστευτικό που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή με… τυμπανοκρουσίες ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με κρητικά ΜΜΕ, πλέον στη δομή προσωρινής φιλοξενίας της Αγυιάς στην Κρήτη βρίσκονται πάνω από 1.100 άτομα, καθώς μέσα στο σαββατοκύριακο στα νότια της Γαύδου έφτασαν βάρκες με δεκάδες μετανάστες με την Frontex και τις λιμενικές αρχές να σπεύδουν προς τη διάσωσή τους.

Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι οι εκατοντάδες μετανάστες στην Αγυιά διαμένουν σε άθλιες συνθήκες καθώς υπάρχουν μόλις δύο ντουζ και μία τουαλέτα, ο κλιματισμός δεν επαρκεί για τόσα άτομα ενώ υπάρχει ο κίνδυνος για μετατροπή της δομής σε υγειονομική «βόμβα».

Πλέον φαίνεται ότι εξετάζεται το σενάριο μεταφοράς μέρους των μεταναστών από την Αγυιά στην ενδοχώρα, ωστόσο, από τη μία πλευρά φαίνεται ότι η σκλήρυνση της στάσης της Αθήνας δεν λειτουργεί αποτρεπτικά και από την άλλη οι τοπικοί φορείς βρίσκονται «στα κάγκελα» ζητώντας εδώ και τώρα λύσεις.

