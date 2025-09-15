Τόκιο 2025: Η υπόσχεση Καραλή για παγκόσμια ρεκόρ και ο διαστημικός Ντουπλάντις

Η μεγάλη επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο, με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στον τελικό του άλματος επί κοντώ, ήταν λογικό κι επόμενο να συγκεντρώσει την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης και φυσικά της Ελλάδας.

Ο 26χρονος πρωταθλητής έπλεε σε πελάγη ευτυχίας και με μεγάλη προθυμία στάθηκε ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου, υποστηρίζοντας τη μεγάλη του θέληση για ακόμη μεγαλύτερα άλματα στο μέλλον.

«Ήταν μια ωραία μέρα σήμερα. Κατάφερα να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να πηδήξω πάνω από 6μ. και να δω για πρώτη φορά ορισμένα μεγάλα ύψη. Ναι, ήταν πολύ όμορφα σήμερα και είμαι χαρούμενος που φεύγω από αυτόν τον αγώνα υγιής και έτοιμος για νέα ρεκόρ», είπε ο σπουδαίος αυτός αθλητής.

Συνέχισε λέγοντας: «Σήμερα κάναμε κάποιες δοκιμές για να κυνηγήσουμε την υπέρβαση. Βέβαια, αυτές οι τρεις προσπάθειες που έκανα στα 5.95μ. με αποδιοργάνωσαν λίγο, αλλά δοκίμασα κάποια νέα κοντάρια, έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά και ναι, το έκανα.

Σήμερα έκανα 6 μέτρα και δοκίμασα για τα 6.10μ, προσπάθησα και για τα 6.15μ και για τα 6.20μ. Ήταν ένας άλλος αγώνας, τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και έδειξα έτοιμος γι’ αυτά τα ύψη», υποστήριξε.

Όσον αφορά για το τι ζήτησαν από εκείνον οι προπονητές του πριν το τρίτο άλμα στα 5.95μ, είπε χαρακτηριστικά: «Μου είπαν ότι μπορούσα να το περάσω. Μου είπαν πράγματα τεχνικά που ήδη ξέρω, οπότε δεν χρειάστηκε να μου πουν περισσότερα.

Στη συνέχεια απελευθερώθηκα κι έτσι ήρθε εύκολο και το άλμα στα 6μ. και όλα πήγαν τέλεια. Σίγουρα θα ήθελα έναν ακόμη αγώνα, να δοκιμάσω και πάλι σε τέτοια ύψη και σίγουρα θα έρθουν τη νέα χρονιά (οι αγώνες).

Τώρα το σώμα μου πρέπει να ξεκουραστεί, διότι είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Οπότε ναι, θα ξεκουραστώ και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρω να πηδήξω ψηλά του χρόνου. Θα δοκιμάσω νέα πράγματα, πιο νέα. Θέλω και εγώ να είμαι νικητής, θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος.

Έτσι είναι όλοι οι αθλητές. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό που μπορώ. Θέλω να εξαντλήσω όλα μου τα όρια και όταν τελειώσει η καριέρα μου στον αθλητισμό να ξέρω ότι τα έχω δοκιμάσει όλα. Έχω προσπαθήσει και έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα που πιστεύω πως έπρεπε να γίνουν ώστε να ξέρω ότι τα έχω δώσει όλα».

Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις ξεπέρασε τα 6,30 μέτρα στην επιστροφή του στο Τόκιο, σημειώνοντας (15/9) το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ άλματος επί κοντώ στην καριέρα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Τόκιο 2025.

Επιστρέφοντας στον τόπο της πρώτης του κατάκτησης παγκόσμιου τίτλου ανδρών το 2021, ο Σουηδός σούπερ σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας. Σε έναν αγώνα όπου ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6,00 μέτρα για να εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο και ο Κέρτις Μάρσαλ ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ των 5,95 μέτρων για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην αναδρομή.

Είναι η πρώτη φορά που επτά άνδρες ξεπέρασαν τα 5,90 μέτρα ή υψηλότερα σε έναν μόνο αγώνα, και η πρώτη φορά που τα 5,95 μέτρα δεν ήταν αρκετά για ένα μετάλλιο.



«Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω», είπε ο Ντουπλάντις.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες απόλαυσα πραγματικά το ότι ήμουν στο Τόκιο. Απόλαυσα τα πάντα τόσο πολύ. Ένιωθα ότι ο μόνος τρόπος να φύγω από την Ιαπωνία ήταν να καταρρίψω το παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτή ήταν η νοοτροπία μου. Δεν ξέρω τι με περιμένει αυτή τη στιγμή, δεν με νοιάζει. Θα το απολαύσω τώρα.

Είναι καλύτερο από ό,τι μπορούσα να φανταστώ. Το να σας δώσω αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ είναι καταπληκτικό. Το πλήθος ήταν τόσο θορυβώδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι απλά τόσο χαρούμενος», συνέχισε:



«Ένιωθα πολύ καλά όλη την ημέρα. Ήξερα ότι είχα το ρεκόρ μέσα μου. Αν έχω τον κατάλληλο διάδρομο, ξέρω ότι όλα είναι πιθανά. Το τρέξιμο τα λέει όλα, όλα έχουν να κάνουν με την ταχύτητα. Όσο έχω αυτόν τον σωστό διάδρομο, ξέρω ότι όλα θα μου πάνε καλά», πρόσθεσε ο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος μίλησε επίσης αργότερα στη συνένετυξη Τύπου για:

Το στάδιο του μεγάλου αγώνα:

«Το στάδιο ήταν τόσο διαφορετικό από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ (στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021). Νομίζω ότι η διαφορά ήταν η δυνατότητα να έχω θεατές και την πλήρη ενέργεια του πλήθους. Ήταν ένα από τα καλύτερα στάδια που έχω βιώσει ποτέ προς το τέλος, όταν άρχιζε να αργεί.

Είχα αυτοπεποίθηση όλη την ώρα. Έκανα περισσότερα άλματα από ό,τι είναι βέλτιστο για να καταρρίψω παγκόσμια ρεκόρ. Αλλά έπρεπε να βεβαιωθώ ότι κέρδισα πρώτα πριν κάνω ένα άλμα για το ρεκόρ, ανεξάρτητα από το πού ήταν το επίπεδο ενέργειας.»

Το σπάσιμο του φράγματος των 6,30 μέτρων:

«Τα 6,30 μέτρα ακούγονται πολύ ωραία, πολύ καθαρά, ένα νέο φράγμα για το άθλημά μας. Και ακούγονται πολύ καλύτερα από τα 6,29 μέτρα, σίγουρα. Είναι πολύ πιο ξεχωριστό (από οποιοδήποτε άλλο ρεκόρ), σαν τη νύχτα με τη μέρα.

Το να έχεις παγκόσμιο ρεκόρ σε έναν αγώνα πρωταθλήματος είναι ξεχωριστό για μένα και όλους. Είναι ο πιο σημαντικός αγώνας της χρονιάς. Πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα το παρακολουθήσουν ζωντανά, σίγουρα».

Το τι περνούσε από το μυαλό του:

«Λιγότερο από όσο θα φανταζόσασταν. Χαλάρωνα κάπως, διοχετεύοντας την ενέργεια όλων. Σε μεγάλες στιγμές σαν κι αυτές προσπαθώ πάντα να διασκεδάζω».

Το πρόγραμμα του:

«Είμαι ο αθλητής που βασίζεται λιγότερο στη ρουτίνα εδώ. Απλώς ακολουθώ τη ροή, νιώθω το σώμα μου και τι μου αρέσει. Δεν έχω ρουτίνα ή δεισιδαιμονίες, ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς κάνω ό,τι θέλω. Απλώς ζωντάνια».

Το πώς διαχειρίζεται την πίεση:

«Έχω εμπιστοσύνη στην προετοιμασία μου και στο ποιος είμαι ως αθλητής και άλτης. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Έχω συνηθίσει να ανεβαίνω εκεί πάνω και να παίζω το παιχνίδι.

Μερικές φορές νιώθω σαν όλη σου η ζωή να είναι σε κίνδυνο στο τέλος της ημέρας, και μερικές φορές δεν είναι τόσο βαθιά. Τα αφήνω όλα εκεί έξω και δίνω τον εαυτό μου στο έπακρο.

Πολλοί άνθρωποι περιμένουν παγκόσμια ρεκόρ από μένα πολλές φορές. Έχω δείξει ότι όποτε οι συνθήκες είναι κατάλληλες και είμαι έτοιμος για αυτό, τότε έχω μια πολύ καλή ευκαιρία».

Την εμπειρία του από το Τόκιο:

«Έχω απολαύσει πολύ τον χρόνο μου στην Ιαπωνία μέχρι στιγμής. Έχει το καλύτερο φαγητό που έχω φάει σε όλη μου τη ζωή. Πάντα αγαπούσα το ασιατικό φαγητό, αλλά κυρίως το ιαπωνικό, πολύ καλό σούσι και κρέας. Το να τρώω πολύ καλό φαγητό είναι χρήσιμο. Απλώς πηγαίνω για προπόνηση και τρώω».

Ο Ντουμπλάντις, ο οποίος εκτός από τα 59.700 ευρώ που προσφέρονται σε όλους τους παγκόσμιους πρωταθλητές στο Τόκιο, θα λάβει επίσης ένα μπόνους 100.000 δολαρίων, ή περίπου 83.500 ευρώ, που ανταμείβει τους αθλητές που καταρρίπτουν το παγκόσμιο ρεκόρ, κράτησε το κοντάρι των 2 κιλών και μήκους 5,20 μέτρων και του έδωσε την απαραίτητη ταχύτητα για να του επιτρέψει να πετάξει πάνω από τα 6.30 μέτρα.

Αλλωστε το μεγάλο προσόν του η ταχύτητά του, αφού έχει προσωπικό ρεκόρ στα 10,37 στα 100 μέτρα , κάτι που του επιτρέπει να ασκεί μεγαλύτερη ενέργεια στο επί κοντώ.

Ήταν 14 ετών όταν ο Ρενό Λαβιιλενί πήδηξε 6,16 στο Ντόνετσκ ξεπεράζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ επί κοντώ που κατείχε ο θρυλικός Σεργκέι Μπούμπκα.

Έκτοτε, το ρεκόρ αυτό έχει βελτιωθεί 14 φορές, όλες τα τελευταία πέντε χρόνια, κατά τα οποία το Σουηδό θαύμα έχει επεκτείνει την κυριαρχία του., συνεχίζοντας να γράφει ιστορία.

Τα παγκόσμια ρεκόρ του:

2020 – 6.17μ

2020 – 6.18μ

2022 – 6.19μ

2022 – 6.20μ

2022 – 6.21μ

2023 – 6.22μ

2023 – 6.23μ

2024 – 6.24μ

2024 – 6.25μ

2024 – 6.26μ

2025 – 6.27μ

2025 – 6.28μ

2025 – 6.29μ

2025 – 6.30μ

Ο Ντουπλάντις, ο οποίος έμαθε να πηδάει στην αυλή του ως παιδί, έχει βελτιώσει το ρεκόρ του κατά 14 εκατοστά από το πρώτο του ρεκόρ, 6.17, τον Φεβρουάριο του 2020. Ενώ ο Μπούμπκα βελτίωσε το ρεκόρ κατά 31 εκατοστά μεταξύ 1984 και 1994 (από 5.83 σε 6.14).

«Πρέπει να τον θαυμάσεις, να τον απολαύσεις. Είναι εξαιρετικό να το βιώνεις αυτό. Έσπασε το φράγμα των 6,20 μέτρων, τώρα είναι το φράγμα των 6,30 μέτρων. Πρέπει να το απολαύσεις. Είναι ο σπουδαιότερος αθλητής όλων των αθλημάτων. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να τον θυμάται. Ξεπερνά τα όρια», είπε ο φίλος του, ο Ρενό Λαβιλενί, ο οποίος δεν κρατούσε κακία αφού είδε το παιδί-θαύμα να σβήνει τα 6,16 μέτρα από τα ρεκόρ ένα βράδυ τον Φεβρουάριο του 2020.

