ΑΑΔΕ: Μειώνει την παρακράτηση στα ακίνητα με χρέη σε αναστολή

Η ΑΑΔΕ εισάγει νέες διαδικασίες για τους φορολογούμενους που θέλουν να πουλήσουν ακίνητα αλλά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης. Μέχρι τώρα, η παρακράτηση κατά τη μεταβίβαση ακινήτου ήταν απαγορευτική, φτάνοντας το 50% του τιμήματος. Πλέον, όμως, για όσους έχουν χρέη άνω των 50.000 ευρώ, η παρακράτηση περιορίζεται σε μόλις 5%, με την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος προσφέρει εγγύηση ή εγγράφει υποθήκη σε άλλο ακίνητο που του ανήκει. Με αυτό τον τρόπο, η εφορία εξασφαλίζει ότι δεν χάνει τα λεφτά της, ενώ ο φορολογούμενος κερδίζει ρευστότητα για να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του και να προχωρήσει την πώληση του ακινήτου.

Στην πράξη, η νέα διαδικασία λειτουργεί ως εξής: η εφορία λαμβάνει υπόψη το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως εγγύηση. Αν η εγγύηση δεν καλύπτει πλήρως το ποσό που απαιτείται για τη μείωση της παρακράτησης, τότε αυτή προσαρμόζεται αναλογικά. Για παράδειγμα, αν κάποιος πουλάει ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ και εγγράφει υποθήκη σε άλλο ακίνητο αντικειμενικής αξίας 100.000 ευρώ, η παρακράτηση υπολογίζεται μόνο για 10.000 ευρώ αντί για 100.000 ευρώ που ίσχυε παλιότερα.

Η εικόνα αλλάζει για όσους έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και είναι ενήμεροι στη ρύθμιση. Σε αυτή την περίπτωση, αν το τίμημα πώλησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με σταθερή παρακράτηση 70% επί του τιμήματος, μέχρι το ύψος των ρυθμισμένων οφειλών. Αν το τίμημα είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας, τότε η παρακράτηση υπολογίζεται πρώτα επί του τιμήματος και, αν το ποσό δεν καλύπτει τις οφειλές, επί της αντικειμενικής αξίας, με την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά το τίμημα πώλησης.

Οι φορολογούμενοι που έχουν αρρύθμιστες οφειλές πάνω από 30 ευρώ και δεν βρίσκονται ούτε σε ρύθμιση ούτε σε αναστολή δεν μπορούν να εκδώσουν αποδεικτικό ενημερότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και εφόσον έχουν υποβληθεί όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις και δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, η εφορία εκδίδει ψηφιακή βεβαίωση οφειλής μέσω της πλατφόρμας myAADE, για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου. Αν οι οφειλές είναι μικρότερες των 30 ευρώ, τότε υπάρχει δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

Με λίγα λόγια, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να συνδυάσει την αυστηρότητα με την ευελιξία. Θέλει να εξασφαλίσει ότι δεν χάνει έσοδα, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει ένα «παράθυρο» για να μην μπλοκάρουν οι πωλήσεις ακινήτων και να μην στραγγαλίζεται η ρευστότητα των φορολογουμένων.

