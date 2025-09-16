search
16.09.2025 16:54

Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου στη Λαμία – Πολίτης τον πέταξε κάτω και τον χτυπούσε

16.09.2025 16:54
lamia-nosokomeio-astynomia-1200×700-1

Άγριο περιστατικό βίας καταγράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Λαμία, στη Νέα Μαγνησία, στο ύψος του 5ου Δημοτικού Σχολείου, όταν ένας κάτοικος χτύπησε εργαζόμενο του ομώνυμου Δήμου.

Σύμφωνα με το lamiareport, ένας κάτοικος της περιοχής στη Λαμία φέρεται να κατέβασε, με τη βία, τον οδηγό από το μικρό λεωφορείο του δήμου που μεταφέρει το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου και να τον ξυλοκόπησε άγρια.

Το συγκεκριμένο λεωφορείο μόλις είχε φτάσει στην Υπηρεσία με τον οδηγό και εφτά εργαζομένους, όταν στο πέρασμά τους από το σχολείο, δέχτηκαν λεκτική επίθεση από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αγνόησαν τις παρατηρήσεις του, αλλά όταν ο οδηγός πήρε μόνος του το δρόμο της επιστροφής για το αμαξοστάσιο του δήμου, δέχτηκε την επίθεση που σας περιγράψαμε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Μάλιστα σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού, ο δράστης μπήκε ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητο, το σταμάτησε και αφού άνοιξε με ορμή την πόρτα με δύναμη τον πέταξε έξω ρίχνοντάς τον στο κράσπεδο.

Άνθρωποι από το σχολείο κι άλλοι περίοικοι πρόλαβαν και ενημέρωσαν την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα ο υπάλληλος του δήμου διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο δράστης προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα.

Στο σημείο έφτασε και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πρασίνου Κώστας Κερπινιώτης, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε για το συμβάν τον Δήμαρχο Λαμιέων Πανουργιά Παπαϊωάννου. Ο τελευταίος έδωσε εντολή να γίνει ότι είναι απαραίτητο για την υγεία του εργαζομένου και να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες.

