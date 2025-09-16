search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 20:40
LIFESTYLE

16.09.2025 20:02

Γιώργος Μαζωνάκης: «Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα»

16.09.2025 20:02
mazonakis-new

Ένα νέο βίντεο δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Tik Tok, το δεύτερο στη σειρά, όπου εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του, μαζί με έναν μουσικό.

«Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής και στη συνέχεια ερμηνεύει απόσπασμα από το κομμάτι «Ανάσα» που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγους μήνες.

@georgemazonakisoriginal 02.Ανάσα "Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα" #Μazw #anasa #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος – georgemazonakis

