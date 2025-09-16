Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα νέο βίντεο δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Tik Tok, το δεύτερο στη σειρά, όπου εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του, μαζί με έναν μουσικό.
«Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής και στη συνέχεια ερμηνεύει απόσπασμα από το κομμάτι «Ανάσα» που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγους μήνες.
@georgemazonakisoriginal 02.Ανάσα "Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα" #Μazw #anasa #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος – georgemazonakis
Διαβάστε επίσης:
Οι υποψηφιότητες για τα 11α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun
«Το Δράμα της Δημοκρατίας»: Η εναρκτήρια παράσταση της φετινής περιόδου στο Υπόγειο του Κουν
Ο «Φάουστ» του Γκαίτε σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη για δεύτερη χρονιά στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.