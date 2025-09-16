Ένα νέο βίντεο δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Tik Tok, το δεύτερο στη σειρά, όπου εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του, μαζί με έναν μουσικό.

«Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής και στη συνέχεια ερμηνεύει απόσπασμα από το κομμάτι «Ανάσα» που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγους μήνες.

