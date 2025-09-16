search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Νέα Δημοκρατία και το… σίριαλ του συνεδρίου

Σε… γιοφύρι της Άρτας έχει μετατραπεί εδώ και καιρό το συνέδριο της ΝΔ που ήταν να γίνει στις αρχές του 2025, μετά πήγε για το καλοκαίρι και πρόσφατα ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι θα γίνει στα τέλη του χρόνου ή στις αρχές του 2026.

Τελικά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το… πολύπαθο συνέδριο πάει για την άνοιξη του 2026 – καλώς εχόντων των πραγμάτων και αφού ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, καταφέρει να ξεμπλέξει με τον… μύλο των εκλογικών διαδικασιών για τις νέες διοικήσεις των τοπικών οργανώσεων.

Πάντως, αυτό που λένε κάποιες κομματικές πηγές είναι ότι, αφού το συνέδριο – ούτως ή άλλως – θα έχει εκλογικό χαρακτήρα, ίσως να είναι και καλύτερο που άργησε να πραγματοποιηθεί. Για να δούμε.

