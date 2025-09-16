Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Αυξημένο κόστος και γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις

Ξεκίνησε η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες μέσω πιστοποιημένων παρόχων, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη διαχείριση συναλλαγών, την καταγραφή των δεδομένων και τη διαφάνεια του ΦΠΑ. Παρά τα φορολογικά κίνητρα για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν νωρίς, η εφαρμογή της νέας διαδικασίας φέρνει προκλήσεις, ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν υπό οικονομική πίεση και αυξημένο κόστος.

Η εφαρμογή της γίνεται σταδιακά, ξεκινώντας από τις επιχειρήσεις με μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και επεκτεινόμενη σταδιακά στις μικρότερες. Η διαδικασία απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε τεχνικό εξοπλισμό, λογισμικό και εκπαίδευση προσωπικού, γεγονός που αυξάνει το λειτουργικό κόστος σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο. Πολλές επιχειρήσεις εκφράζουν ανησυχίες για τον χρόνο προσαρμογής και για το κατά πόσο οι μικρότερες δομές θα καταφέρουν να συμμορφωθούν χωρίς να επηρεαστεί η καθημερινή λειτουργία τους.

Στην πράξη, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα διαβιβάζονται μέσω πιστοποιημένων παρόχων τόσο στον εκδότη όσο και στον παραλήπτη, ενώ ταυτόχρονα καταχωρούνται στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Αυτό επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να έχουν πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τις συναλλαγές και τον αναλογούντα ΦΠΑ, περιορίζοντας την πιθανότητα πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει την πίεση προς τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν άμεσα. Η τεχνική και λογιστική υποστήριξη παραμένει απαιτητική, ιδίως για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν εμπειρία με ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται νωρίς επωφελούνται από φορολογικά κίνητρα: η δαπάνη για λογισμικό και τεχνικό εξοπλισμό αποσβένεται πλήρως με προσαύξηση 100%, ενώ αντίστοιχα οι δαπάνες για παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τιμολογίων για το πρώτο έτος ηλεκτρονικής έκδοσης έχουν την ίδια προσαύξηση. Παρότι τα κίνητρα αυτά είναι σημαντικά, δεν αναιρούν το γεγονός ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος αυξάνει το λειτουργικό κόστος, προσθέτοντας πίεση σε μια ήδη δύσκολη οικονομική περίοδο και δημιουργώντας πρόσθετες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η ηλεκτρονική τιμολόγηση φέρνει και πρακτικά ζητήματα: οι επιχειρήσεις πρέπει να οργανώσουν διαδικασίες αρχειοθέτησης, να προσαρμόσουν λογιστικά συστήματα και να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό έχει την απαραίτητη εκπαίδευση. Η ταυτόχρονη διαχείριση καθημερινών συναλλαγών και νέων υποχρεώσεων μπορεί να αυξήσει την γραφειοκρατική επιβάρυνση και να επηρεάσει την ευελιξία μικρότερων επιχειρήσεων.

Παρά τις υποσχέσεις για διαφάνεια, μείωση λαθών και ταχύτερη διαχείριση ΦΠΑ, η πραγματικότητα για πολλές επιχειρήσεις είναι ότι η μετάβαση απαιτεί χρόνο και πόρους. Η συμμόρφωση γίνεται υποχρεωτική, γεγονός που δοκιμάζει την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν, χωρίς να αυξηθεί υπερβολικά το κόστος ή να διαταραχθεί η λειτουργία τους.

Συνολικά, η νέα υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί σημαντικό βήμα ψηφιοποίησης, αλλά για να αποδώσει πραγματικά οφέλη χρειάζεται ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, υποστήριξη και επαρκή ενημέρωση των επιχειρήσεων. Διαφορετικά, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένες δαπάνες, πρόσθετη γραφειοκρατία και πίεση συμμόρφωσης σε μια ήδη δύσκολη οικονομική συγκυρία.

