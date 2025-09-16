search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 15:35
LIFESTYLE

16.09.2025 13:34

Κατερίνα Καινούργιου: Η on air ερώτηση για τις φήμες περί εγκυμοσύνης και η απάντηση της παρουσιάστριας (Video)

16.09.2025 13:34
Μια άκρως προσωπική ερώτηση δέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της, με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο να τη ρωτά αν οι φήμες περί εγκυμοσύνης που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό για την ίδια, αληθεύουν.

Χωρίς να κρύψει την έκπληξή της, η Κατερίνα Καινούργιου δεν έδωσε ούτε θετική ούτε και αρνητική απάντηση, επισημαίνοντας ότι όταν και εφόσον έλθει αυτή η στιγμή θα είναι η πρώτη που θα το μοιραστεί με τους τηλεθεατές της.

«Να ρωτήσω και κάτι, ανθρώπινα, επειδή είναι η πρώτη φορά. Διάβασα κάτι ευχάριστο για εσάς. Θα χαρώ πάρα πολύ αν ισχύει» είπε ο δικηγόρος on air με την παρουσιάστρια να απαντά ως εξής:

«Κύριε Δημητρακόπουλε, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όταν έρθει η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές. Ξέρω ότι το λέτε από την καρδιά σας. Το είπατε πολύ γλυκά και το εκτιμώ πολύ».

