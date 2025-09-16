Κηφισίας: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στο Μαρούσι – Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα (photo)

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι, στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Το τροχαίο έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία, με την κίνηση να είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Αθήνα.

