search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 18:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 16:03

Κηφισίας: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στο Μαρούσι – Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα (photo)

16.09.2025 16:03
kifisias_kinisi_1609_1920-1080_new

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι, στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Το τροχαίο έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία, με την κίνηση να είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:

Αιγάλεω: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σεξουαλική επίθεση Σύρου σε 17χρονη – Του φώναζε να φύγει

Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου, «σηκώθηκαν» και εναέρια μέσα

Νέα μαρτυρία για τους πρόσφυγες στη Γαύδο – Δεν τους διώξαμε, τους στείλαμε στο λιμάνι  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vouleytes nd 55-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανήλθαν οι ομαδικές γαλάζιες ερωτήσεις

robert-redford-2332974
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέταξε για τα αστέρια ο «γόης» του Χόλιγουντ – Οι εμβληματικές ταινίες του και η πολιτική σκέψη

sklirinsi_kannavi_1609_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Φαρμακευτική κάνναβη και Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

arkoudqa new
ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο με την αρκούδα που επιτέθηκε και σκότωσε τον 61χρονο ορειβάτη

mitsotakis-kysea
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 18:18
vouleytes nd 55-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανήλθαν οι ομαδικές γαλάζιες ερωτήσεις

robert-redford-2332974
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέταξε για τα αστέρια ο «γόης» του Χόλιγουντ – Οι εμβληματικές ταινίες του και η πολιτική σκέψη

sklirinsi_kannavi_1609_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Φαρμακευτική κάνναβη και Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

1 / 3