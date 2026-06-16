Το νέο Audi Q7 ανεβάζει τον πήχη σε ευρυχωρία, τεχνολογία και άνεση (photos)

Με το νέο Q7, η Audi συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα μεγάλα premium SUV της αγοράς. Δεν αποτελεί απλώς την επόμενη γενιά ενός επιτυχημένου μοντέλου, αλλά εκφράζει μια πιο σύγχρονη αντίληψη της γερμανικής εταιρείας για την πολυτέλεια.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι η νέα μεγάλη πανοραμική οροφή με δυνατότητα μεταβαλλόμενης διαφάνειας και φωτισμό. Η μεγάλη γυάλινη επιφάνεια ενισχύει την αίσθηση φωτεινότητας και ευρυχωρίας στην καμπίνα, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης της διαφάνειας ανά τμήματα επιτρέπει στους επιβάτες να προσαρμόζουν το εσωτερικό περιβάλλον στις ανάγκες τους.

Η κίνηση προέρχεται από έναν τρίλιτρο V6 TDI κινητήρα με ισχύ 299 ίππων. Η τεχνολογία MHEV plus περιλαμβάνει γεννήτρια συστήματος μετάδοσης, η οποία μπορεί να υποστηρίξει προσωρινά το κινητήριο σύνολο με έως 24 ίππους πρόσθετης ισχύος. Παράλληλα, ο ηλεκτρικός συμπιεστής εξασφαλίζει άμεση απόκριση και ισχυρή επιτάχυνση από χαμηλές στροφές.

Επιπλέον, οι κάτοχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν HVO, δηλαδή υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο, παράγεται από υπολείμματα και απόβλητα υλικά, όπως χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, και μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 έως και 70% έως 95% σε σύγκριση με diesel πετρελαϊκής προέλευσης. Μέσα στο 2027, αναμένεται να κυκλοφορήσει μια έκδοση βενζίνης TFSI και μια έκδοση e-hybrid (PHEV).

Στο εσωτερικό, το νέο Q7 υποδέχεται τους επιβάτες με άπλετους χώρους και προσεγμένη εργονομία. Η βασική διάταξη περιλαμβάνει πέντε θέσεις, ενώ προαιρετικά διατίθενται δύο ανεξάρτητα καθίσματα στη δεύτερη σειρά. Σε συνδυασμό με τα δύο καθίσματα της τρίτης σειράς, το Q7 μετατρέπεται σε εξαθέσιο, ενισχύοντας την αίσθηση άνεσης και business-class μετακίνησης. Όλα τα καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα.

Οι αποθηκευτικοί χώροι στις πόρτες και η νέα κεντρική κονσόλα ενισχύουν ακόμη περισσότερο την πρακτικότητα του μοντέλου. Η κονσόλα διαθέτει μεγάλες διακοσμητικές επιφάνειες, δυνατότητα ασύρματης φόρτισης δύο smartphones. Η πενταθέσια έκδοση προσφέρει χώρο αποσκευών έως 806 λίτρα, ο οποίος φτάνει έως τα 2.075 λίτρα με αναδιπλωμένα τα καθίσματα της δεύτερης σειράς. Η επταθέσια έκδοση προσφέρει έως 722 λίτρα πίσω από τη δεύτερη σειρά και έως 1.980 λίτρα πίσω από την πρώτη σειρά.

Το μοντέλο θα κατασκευάζεται στην Μπρατισλάβα. Στη Γερμανία, τα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία από τον Ιούνιο του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν το Νοέμβριο. Στην ελληνική αγορά, τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

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