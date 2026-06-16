Η Tesla κατηγορείται ότι παρουσίασε παραπλανητικά στοιχεία ασφαλείας στις ευρωπαϊκές αρχές

Γιατί οι Σκανδιναβοί «μπλοκάρουν» τo Full Self-Driving της Tesla και ποια είναι η αποκάλυψη που «καίει» τον Έλον Μασκ

Η προσπάθεια του Elon Musk να φέρει το σύστημα Full Self-Driving (FSD) στους ευρωπαϊκούς δρόμους μέσα στο 2026, φαίνεται πως πέφτει πάνω σε έναν τοίχο κακοπιστίας.

Παρά το γεγονός ότι η Tesla πιέζει για μια καθολική έγκριση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ρεπορτάζ του Reuters, αποκαλύπτει ότι ανεξάρτητοι αναλυτές και σκανδιναβικές αρχές κατηγορούν την εταιρεία για χρήση… «δημιουργικής στατιστικής».

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