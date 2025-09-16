search
16.09.2025 15:07

Μάριος Φραγκούλης για Μαρινέλλα: «Ας τη θυμόμαστε έτσι όπως ήταν – Τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ» (Video)

Για την πορεία της υγείας της Μαρινέλλας μίλησε ο Μάριος Φραγκούλης, αποκαλύπτοντας πως έναν χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη, όταν κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου, δεν έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», ο τραγουδιστής που έχει συνεργαστεί κατά παρελθόν με την σπουδαία ερμηνεύτρια, εξέφρασε την αγάπη του και παρότρυνε τον κόσμο να τη θυμάται όπως ήταν πάντα, χαμογελαστή και δραστήρια.

«Η Μαρινέλλα με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, ήταν για εμένα από τις πιο αγαπημένες συνεργασίες που έχω ζήσει. Την αγαπώ πολύ και μου λείπει πραγματικά. Έχω νέα της, τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ, αλλά ξέρω ότι προσπαθούν όλοι να είναι καλά. Ας θυμόμαστε τη Μαρινέλλα έτσι όπως πραγματικά ήταν, με όλη την αγάπη που είχε για τη μουσική και τον κόσμο. Αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε, ήταν μια γυναίκα γεμάτη δύναμη και όρεξη για τη ζωή. Είναι ένας άνθρωπος που έδωσε τόσα πολλά στην τέχνη. Αγάπησα πολύ τη Μαρινέλλα. Όταν σταματήσαμε τις παραστάσεις μου έλεγε “μην με ξεχνάς”. Με προστάτευε και με αγαπούσε. Ήξερε όταν ήμασταν στη σκηνή, πώς να με προσέξει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

