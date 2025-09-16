search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:59
ΚΑΛΧΑΣ

Tο Ποντίκι Web

16.09.2025 12:16

Οδηγός ταξί απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του στο Ελευθέριος Βενιζέλος για μία κούρσα

16.09.2025 12:16
TAXI NEW

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην πιάτσα ταξί του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ένας οδηγός απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του για μια κούρσα.

Ο Πέτρος Δίπλαρος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό και περιέγραψε στο Newsroom του ΕΡΤnews τι ακριβώς συνέβη:

«Ο συγκεκριμένος παραβατικός συνάδελφος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Κάνει συνεχώς παραβιάσεις της σειράς προτεραιότητας και έχει εμπλακεί σε περιστατικά ακόμα και με κλοπές από επιβάτες», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Δίπλαρο, η ένταση ξεκίνησε όταν ο παραβατικός οδηγός προσπάθησε να πάρει κούρσα παρακάμπτοντας τη σειρά αναμονής, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση συναδέλφου του, ο οποίος τον είχε επιπλήξει αρκετές φορές και είχε ενημερώσει τις αρχές.

«Ο συνάδελφος τον κάλεσε στην πιάτσα του αεροδρομίου και εκεί του επιτέθηκε, του έπεσε και η θήκη του μαχαιριού. Ευτυχώς, υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι για να παρέμβουν και εννοείται ότι επενέβη και η αστυνομία», περιέγραψε ο κ. Δίπλαρος.

Ο αντιπρόεδρος του σωματείου τόνισε ότι το περιστατικό αναδεικνύει τα κενά στο νόμο για τα ταξί:

«Ο τρόπος που λειτουργεί ο νόμος επιτρέπει να συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Έχουμε ζητήσει από το 2012 την ψηφιοποίηση και επανεξέταση των ειδικών αδειών, ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι οδηγοί που μεταφέρουν το επιβατικό κοινό. Είναι λειτούργημα το επάγγελμά μας και δεν μπορεί οποιοσδήποτε να ανεβαίνει σε δημόσια οχήματα χωρίς έλεγχο».

Διαβάστε επίσης

ΕΣΑμεΑ: Καταγγελίες για κενά και ελλείψεις στην εκπαίδευση – Διαμαρτυρίες γονέων μαθητών με αναπηρία σε όλη τη χώρα

Απίστευτο κι όμως… ελληνικό: Συνεργείο γκρέμισε μετεωρολογικό σταθμό στα Λευκά Όρη – Το σχόλιο Λαγουβάρδου

Σοκαριστική υπόθεση στη Λάρισα: Σύλληψη 13χρονου για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη

loverdos_andreas206
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Λοβέρδος έλεγε ότι αν αποτύχει στις ευρωεκλογές θα αποχωρήσει από την πολιτική (video)

meghan-harry-new
MEDIA

Εμφάνιση – έκπληξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

NOSOKOMEIO_ARXEIO
ΥΓΕΙΑ

Μελέτη-σοκ για τον μύκητα Candida auris στο ΠΓΝ Πατρών: Σκοτώνει το 87.23% των βαρέων πασχόντων

alexandros_karafyllidis_adv
ADVERTORIAL

OB Streem: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης

THALASSA_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τραγικό τέλος για 46χρονο τουρίστα στο Σφακάκι

kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

kalxas-23
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

