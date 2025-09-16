Θεσσαλονίκη: 20χρονη καταγγέλλει ότι τη βίασε ο συντροφός της αφού έκανε χρήση κοκαΐνης

‘Ωρες τρόμου στα χέρια του συντρόφου της καταγγέλλει ότι έζησε μια 20χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η νεαρή κοπέλα στις Αρχές, όλα έγιναν ενώ οι δυο τους βρίσκονταν σε ξενοδοχείο στην περιοχή του ΟΣΕ.

Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης.

Ο 26χρονος με καταγωγή από την Αλβανία συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα και όπως μεταδίδει το thestival.gr, έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Διαβάστε επίσης:

Κάρυστος: Γρονθοκόπησε τη γυναίκα του και την τραυμάτισε με δύο μαχαίρια

Τέμπη: Συνεχίζει την απεργία πείνας και δίψας ο πατέρας του Ντένι Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο το Σαββατοκύριακο (20-21/9) – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί