search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 09:53

Θεσσαλονίκη: 20χρονη καταγγέλλει ότι τη βίασε ο συντροφός της αφού έκανε χρήση κοκαΐνης

16.09.2025 09:53
biasmos

‘Ωρες τρόμου στα χέρια του συντρόφου της καταγγέλλει ότι έζησε μια 20χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η νεαρή κοπέλα στις Αρχές, όλα έγιναν ενώ οι δυο τους βρίσκονταν σε ξενοδοχείο στην περιοχή του ΟΣΕ.

Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης.

Ο 26χρονος με καταγωγή από την Αλβανία συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα και όπως μεταδίδει το thestival.gr, έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Διαβάστε επίσης:

Κάρυστος: Γρονθοκόπησε τη γυναίκα του και την τραυμάτισε με δύο μαχαίρια

Τέμπη: Συνεχίζει την απεργία πείνας και δίψας ο πατέρας του Ντένι Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο το Σαββατοκύριακο (20-21/9) – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea dimokratia998- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Νέα Δημοκρατία και το… σίριαλ του συνεδρίου

loverdos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ετοιμος να ανακοινώσει ο Λοβέρδος: Προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία

james-cameron_1609_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

James Cameron: Ο Οσκαρικός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι γράφει το σενάριο μιας νέας ταινίας «Terminator», αλλά δυσκολεύεται

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα –  «Υποκινητής ο Νετανιάχου»

kerameos_2104_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Πάνω από 6.000 πολίτες στις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:11
nea dimokratia998- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Νέα Δημοκρατία και το… σίριαλ του συνεδρίου

loverdos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ετοιμος να ανακοινώσει ο Λοβέρδος: Προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία

james-cameron_1609_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

James Cameron: Ο Οσκαρικός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι γράφει το σενάριο μιας νέας ταινίας «Terminator», αλλά δυσκολεύεται

1 / 3