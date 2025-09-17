Alpha Bank: Στο επίκεντρο διεθνούς συνεδρίου με στρατηγικές συνεργασίες και ισχυρό μήνυμα επιστροφής Ελλάδας

Για πρώτη φορά έπειτα από δεκαπέντε χρόνια, ελληνική τράπεζα συμμετείχε στο κύριο stage του Bank of America Financials CEO Conference στο Λονδίνο, δίπλα στους επικεφαλής κορυφαίων ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Η παρουσία της Alpha Bank δεν αποτελεί μόνο σημαντικό ορόσημο για την ίδια, αλλά και ένδειξη της δυναμικής επιστροφής της χώρας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, με τις ελληνικές τράπεζες να αναγνωρίζονται πλέον ως αξιόπιστοι και ελκυστικοί επενδυτικοί προορισμοί.

Η επιλογή των διοργανωτών να αναδείξουν την Alpha Bank δεν ήταν τυχαία. Η Τράπεζα καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις διεθνώς στη χρηματιστηριακή της πορεία από τις αρχές του έτους, συνδυάζοντας ισχυρά αποτελέσματα με πειθαρχημένη υλοποίηση στρατηγικής. Παράλληλα, η πρόσφατη αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στο 26% λειτουργεί ως ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης, όχι μόνο στη διοίκηση και το στρατηγικό πλάνο της Alpha Bank, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

Στο συνέδριο, που παρακολούθησαν διεθνείς αναλυτές, επενδυτές και υψηλόβαθμα στελέχη του τραπεζικού κλάδου, ο CEO κ. Βασίλης Ψάλτης παρουσίασε τις προτεραιότητες της Τράπεζας. Αναφέρθηκε στη διεύρυνση της συνεργασίας με τη UniCredit, στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης, καθώς και στις προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνονται για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ενίσχυση μέσω στρατηγικών συνεργασιών

Η συνεργασία με τη UniCredit, που προσφέρει πρόσβαση σε 13 αγορές και συνέργειες σε asset management, δομημένα προϊόντα και διεθνή δανεισμό, περιγράφεται από τον CEO ως «πολλαπλασιαστής ισχύος». Η Alpha Bank, όπως τόνισε, διατηρεί τον χαρακτήρα ελληνικής τράπεζας με τοπική γνώση, αποκτώντας παράλληλα διεθνή προοπτική και υπηρεσίες ευρωπαϊκού επιπέδου.

Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε τη μετάβαση της Alpha Bank σε ένα μοντέλο «micro-universal bank», που συνδυάζει εξειδικευμένη τοπική παρουσία με διεθνή πρόσβαση. Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε Έλληνες επιχειρηματίες και επενδυτές με δραστηριότητα στο εξωτερικό, σε τομείς όπως το corporate και το wealth management.

Οι εξαγορές ως μοχλός ανάπτυξης

Η Alpha Bank υιοθετεί ενεργητική στρατηγική εξαγορών, αξιοποιώντας την κεφαλαιακή της επάρκεια. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η εξαγορά της AstroBank στην Κύπρο, η απορρόφηση της Flexfin για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ενσωμάτωση της AXIA Ventures στην Alpha Finance για την ενίσχυση επενδυτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η συνεργασία με τα ΕΛΤΑ διευρύνει την πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξυπηρέτησης.

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και στέγαση

Η εγχώρια επιχειρηματική χρηματοδότηση παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Στον αντίποδα, η στεγαστική πίστη παραμένει στάσιμη, καθώς εκτιμάται πως λείπουν περίπου 200.000 κατοικίες από την αγορά. Τα κρατικά προγράμματα κοινωνικής στέγης κρίνονται θετικά, ωστόσο η οριστική λύση θα προέλθει μόνο από νέες κατασκευές και επενδυτικά κίνητρα.

Η διοίκηση παραμένει δεσμευμένη σε ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή 9% την περίοδο 2024–2027, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αναμένονται στα 1,8 δισ. ευρώ το 2027. Παράλληλα, η Τράπεζα στοχεύει σε payout ratio τουλάχιστον 50% για την τριετία 2025–2027, αφήνοντας περιθώρια για αυξημένες επιστροφές μέσω μερισμάτων ή επαναγορών μετοχών.

Επένδυση στην τεχνολογία

Στο μέτωπο του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Alpha Bank επενδύει «επιθετικά» σε νέα κανάλια και συνεργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για ευελιξία και ταχύτητα, ιδιαίτερα στους τομείς πληρωμών και λιανικής τραπεζικής.

Η αντιπροσωπεία της Τράπεζας, με επικεφαλής τον κ. Ψάλτη και συνοδεία των κ.κ. Βασίλη Κοσμά (CFO) και Ιάσωνα Κεπαπτσόγλου (IR Director), πραγματοποίησε περισσότερες από 70 συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές στο περιθώριο του Συνεδρίου, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

