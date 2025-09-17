Γεωργιάδης: «Στηρίζουμε την Ε.Ε ώστε να γίνει ελκυστική στις κλινικές δοκιμές- Μεγάλο πρόβλημα οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις»

Οι κλινικές μελέτες, η ασφάλεια του εφοδιασμού φαρμάκων και οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου στην Κοπεγχάγη. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Δρ. Άρη Αγγελή.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, υπό την προεδρία της Δανής υπουργού Υγείας Sophie Lohde, βρέθηκε η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον τομέα των βιοεπιστημών, με ιδιαίτερη αναφορά στις κλινικές δοκιμές, στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές Βιοεπιστήμες. Ο υπουργός Υγείας τόνισε τον κρίσιμο ρόλο των πολυκρατικών κλινικών δοκιμών, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού ανέδειξε την ανάγκη για αξιόπιστα και έγκαιρα δεδομένα που θα διασφαλίζουν την επάρκεια φαρμάκων στην ΕΕ.

Οι κλινικές μελέτες

Στην ομιλία του ο Έλληνας υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει το ταλέντο, την τεχνογνωσία και τη βιομηχανική βάση για να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία στον τομέα της υγείας. Αναφερόμενος στην Έκθεση Draghi για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, σημείωσε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κλινικές έρευνες.

«Οι πολυκρατικές κλινικές δοκιμές αποτελούν κρίσιμο παράγοντα: φέρνουν την καινοτομία πιο κοντά στους ασθενείς, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και μπορούν να διασφαλίσουν ότι όλες οι περιοχές της Ευρώπης – όχι μόνο οι μεγαλύτερες αγορές – επωφελούνται από τις νέες θεραπείες. Συνεπώς, η Ε.Ε. οφείλει να κινηθεί άμεσα προς την ανάπτυξη ενός ικανού και εναρμονισμένου πλαισίου, προς όφελος τόσο των ασθενών όσο και της ανταγωνιστικότητάς της σε παγκόσμιο επίπεδο» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Επίσης υποστήριξε την ανάγκη ανάπτυξης ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού πλαισίου, προς όφελος τόσο των ασθενών όσο και της θέσης της Ένωσης σε διεθνές επίπεδο.

Από το διήμερο ταξίδι μου στην Κοπενχάγη για το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ. pic.twitter.com/oo3R6DiPDN September 16, 2025

Οι ελλείψεις φαρμάκων

Από την πλευρά του, ο Δρ. Αγγελής, αναφέρθηκε στο ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, χαρακτηρίζοντάς το ως διαρκή πρόκληση για όλα τα κράτη μέλη. Παράλληλα τόνισε ότι η αξιόπιστη πρόβλεψη των ελλείψεων απαιτεί έγκαιρα και ακριβή δεδομένα, ενώ επισήμανε πως η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Παρακολούθησης Ελλείψεων αποτελεί σημαντικό βήμα, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η Ελλάδα διαθέτει εκτίμηση της ζήτησης ανά φαρμακευτικό προϊόν μέσα από το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στοιχείο που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια πρόβλεψης και ετοιμότητας.

Επισήμανε ακόμη τον στρατηγικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες προμήθειες, προτείνοντας την αξιοποίηση του επιτυχημένου μοντέλου των πολλαπλών αναδόχων.

Το μεγάλο πρόβλημα με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Ο υπουργός Υγείας παραδέχτηκε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα Ελληνικά νοσοκομεία αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Από την πλευρά του ο Δρ. Αγγελής παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη μικροβιακή αντοχή, το οποίο στηρίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση «Μία Υγεία» και αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με τον ΕΟΔΥ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικά το σχέδιο αυτό έχει ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030 και περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2023.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο υπουργός Υγείας και ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού είχαν συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Hans Kluge κατά την επίσκεψή τους στο Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη. Ο κ. Kluge τους ενημέρωσε για τις τρέχουσες δράσεις του Οργανισμού με επίκεντρο τον καθορισμό προτεραιοτήτων για το δεύτερο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας, που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο στην 75η σύνοδο της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ.

