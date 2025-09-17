search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Γραμματέας Κ.Ο. ΝΔ: Διά βοής η εκλογή Χαρακόπουλου

Χωρίς… μαξιμαλισμούς αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ, στη θέση του αδικοχαμένου Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Οι πληροφορίες από το «γαλάζιο» στρατόπεδο αναφέρουν ότι στη συνεδρίαση της Κ.Ο. θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να επικεντρωθεί στην προώθηση των μέτρων φορολογικού χαρακτήρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ και τα οποία έχουν τύχει – μέχρι στιγμής – χλιαρής υποδοχής από τους πολίτες.

Στη συνέχεια, λένε οι πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί διά βοής η εκλογή Χαρακόπουλου, ενώ κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρξουν τοποθετήσεις από βουλευτές του κόμματος, παρότι, όπως έδειξε και η χθεσινή ερώτηση των «οκτώ» για τον ΟΓΑ, οι γκρίνιες και η δυσφορία δεν έχουν εκλείψει από την κυβερνώσα παράταξη.

