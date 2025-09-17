search
Intervision: Η ελληνικής καταγωγής Vassy θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη ρωσική… Eurovision

vassy

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της ρωσικής Intervision επανέρχεται ως απάντηση στον αποκλεισμό της Ρωσίας από τη Eurovision μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Ο διαγωνισμός τραγουδιού θα διοργανωθεί στη Μόσχα στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε κορυφαία στελέχη του Κρεμλίνου στο διοικητικό συμβούλιο και την οργανωτική επιτροπή.

Στον μουσικό διαγωνισμό του Πούτιν θα συμμετέχουν και οι ΗΠΑ του Τραμπ με την γεννημένη στην Αυστραλία, ελληνικής καταγωγής, τραγουδίστρια Vassy, καθώς λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της Intervision, ο R&B καλλιτέχνης B. Howard που θα εκπροσωπούσε τους Αμερικανούς ανακοίνωσε την αποχώρησή του για «οικογενειακούς λόγους».

Η Vassy, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Βασιλική Καραγιώργου, γεννήθηκε στην Αυστραλία από Έλληνες μετανάστες, αλλά απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι γονείς της κατάγονται από την Κοζάνη και τα Γρεβενά.

Η ίδια αυτοχαρακτηρίζεται μέσα από την προσωπική της ιστοσελίδα ως «μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές» της ηλεκτρονικής dance μουσικής. Στην πορεία της έχει συνεργαστεί με κορυφαίους DJs, όπως ο David Guetta και ο Tiësto ενώ, το 2023, έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο ICON στα Electronic Dance Music Awards.

Δεκάδες άλλες χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στην Intervision. Μερικές από αυτές που θα λάβουν μέρος είναι είτε πολιτικά ουδέτερες είτε διατηρούν φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία του Πούτιν, όπως η Λευκορωσία, το Καζακστάν, η Κούβα, το Κατάρ και η Σερβία.

