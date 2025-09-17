«Καμπανάκι»» Ομπάμα για τις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία Κερκ: «Η χώρα κινδυνεύει με κρίση που δεν έχουμε ξαναδεί»

Προειδοποίηση για τις συνέπειες της δολοφονίας Κερκ για τις ΗΠΑ κυρίως λόγω των χειρισμών του Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Πενσυλβάνια, ο Ομπάμα δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον Κερκ και ότι διαφωνούσε με πολλές από τις απόψεις του, αλλά χαρακτήρισε τη δολοφονία «φρικτή και τραγική», ενώ έκανε λόγο για «πολιτική κρίση που δεν έχουμε ξαναδεί».

Political violence "is anathema to what it means to be a democratic country," former President Barack Obama told a crowd of 8,000 Tuesday. https://t.co/f33gXuGYQ7 — USA TODAY Politics (@usatodayDC) September 17, 2025

Επέκρινε τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ προς τους πολιτικούς του αντιπάλους και αναφέρθηκε σε προηγούμενους Ρεπουμπλικάνους προέδρους οι οποίοι, όπως είπε, τόνιζαν την εθνική ενότητα σε στιγμές έντασης.

Σε απάντηση, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τον Ομπάμα «αρχιτέκτονα της σύγχρονης πολιτικής διαίρεσης».

Πριν από τη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ, σύμμαχοι του Τραμπ απέδωσαν την ευθύνη για τη δολοφονία σε αριστερούς ακτιβιστές και στη ρητορική των Δημοκρατικών βουλευτών και των υποστηρικτών τους.

Μιλώντας στο Έρι της Πενσυλβανίας, ο Ομπάμα είπε: «Νομίζω ότι σε στιγμές όπως αυτή, όταν η ένταση είναι υψηλή, μέρος του έργου του προέδρου είναι να φέρει τους ανθρώπους κοντά». Προέτρεψε τους Αμερικανούς να «σέβονται το δικαίωμα των άλλων να λένε πράγματα με τα οποία διαφωνούμε βαθιά».

Παράλληλα, ο Ομπάμα εξήρε τον κυβερνήτη της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, που είναι Ρεπουμπλικανός, ο οποίος, όπως είπε, έδειξε «ότι είναι δυνατόν να διαφωνούμε, τηρώντας παράλληλα έναν βασικό κώδικα για το πώς πρέπει να συμμετέχουμε σε δημόσιες συζητήσεις».

Ο Ομπάμα επισήμανε ακόμη ότι δεν χρησιμοποίησε τη μαζική δολοφονία που διαπράχθηκε το 2015 σε μια εκκλησία μαύρων στη Νότια Καρολίνα από λευκό ρατσιστή για να επιτεθεί στους πολιτικούς του εχθρούς. Υπενθύμισε δε ότι μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους «έκανε ρητά προσπάθεια να δηλώσει ότι “δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισλάμ”».

«Και έτσι, όταν ακούω όχι μόνο τον σημερινό πρόεδρο, αλλά και τους βοηθούς του, οι οποίοι έχουν ιστορικό να αποκαλούν τους πολιτικούς αντιπάλους “ζωύφια”, εχθρούς που πρέπει να “στοχοποιηθούν”, αυτό δείχνει ένα ευρύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και κάτι με το οποίο θα πρέπει να καταπιαστούμε όλοι μας», δήλωσε ο Ομπάμα.

