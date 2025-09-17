Ο Λοβέρδος, οι νέες μεταγραφές της ΝΔ και η μάχη του ΠΑΣΟΚ στο κέντρο

“Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο” έγραφε η πρώτη άτυπη ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ για την μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ. Στην Χαριλάου Τρικούπη περιγράφουν ως τότε εκλεκτό του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Λοβέρδο.

Ακόμα πιο αιχμηρή είναι η σύνδεση αυτή με τις υποκλοπές καθώς σύμφωνα και με τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη έγιναν λίγο πριν τις κάλπες του ΠΑΣΟΚ για να ελέγξει η ΝΔ το ποιος θα βγει αρχηγός. Η ίδια ενημέρωση κλείνει με την φράση “προφανώς κ. Μητσοτάκη ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης”. Δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια παρερμηνειών, στο ΠΑΣΟΚ περιγράφουν τον Ανδρέα Λοβέρδο ως δορυφόρο της ΝΔ που μετά την περιπλάνηση του γύρω από την κυβέρνηση προσγειώθηκε στο εσωτερικό της. Έκπληξη δεν ένιωσε κανείς, ωστόσο οι πρώην σύντροφοι του Ανδρέα Λοβέρδου δεν έκαναν οικονομία στα πυρά τους εναντίον του. Το μέρος αυτό αφορά την κόντρα Λοβέρδου με το πρώην κόμμα του, υπάρχει όμως και πολιτικό υπόβαθρο.

Η ΝΔ για να κερδίσει τις εκλογές θα χρειαστεί το μεγαλύτερο μέρος της δεξαμενής των κεντρώων ψηφοφόρων όπως επίσης και το ΠΑΣΟΚ για να μπορεί με αξιώσεις να παρουσιαστεί ως ο αντίπαλος πόλος διακυβέρνησης. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι κεντρώος και απευθύνεται στο ακροατήριο αυτό με την ΝΔ να συνεχίζει την διεύρυνση της προς την κατεύθυνση αυτή. Κάπου εδώ ξεκινάει η ουσιαστική μάχη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που εξελίσσεται στο κέντρο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ισχυρά ονόματα στην πρώτη γραμμή του ΠΑΣΟΚ με ειδικό βάρος για τους κεντρώους όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Σταύρος Μπένος, ο Τάσος Γιαννίτσης και βέβαια σε επίπεδο συμβολισμών τον Ευάγγελο Βενιζέλο που δεν έχει αποκοπεί από το ΠΑΣΟΚ.

Τα πρόσωπα αυτά και η σχετική ατζέντα θα προωθηθούν ακόμα περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ που θέλει την συγκεκριμένη δεξαμενή τόσο για την μάχη απέναντι στη ΝΔ αλλά και στην επικείμενη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θεωρώντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός όσο και αν προσπαθήσει θα συνεχίσει να αποτελεί κόκκινο πανί για μεγάλο μέρος κεντρώων ψηφοφόρων.

Στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν ήδη φτάσει πληροφορίες ότι η διεύρυνση της ΝΔ θα είναι αμφίπλευρη καθώς θα έρθουν και μεταγραφές από την δεξιά και μάλιστα από την σκληρή εκδοχή της. Τις τελευταίες ημέρες ακούγονται τα ονόματα του Νίκου Βρεττού βουλευτή μέχρι στιγμής της “Νίκης” και του Φαήλου Κρανιδιώτη που προέρχεται από την ΝΔ αλλά τα τελευταία χρόνια κινείται δεξιότερα της με θέσεις που μόνο κεντρώες δεν είναι. Όταν αυτά τα σενάρια γίνουν πράξη οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ θα ενταθούν για να αποδομήσουν το κεντρώο προφίλ της ΝΔ, όπως και οι υπενθυμίσεις για την συνύπαρξη του Ανδρέα Λοβέρδου με τα συγκεκριμένα στελέχη.

