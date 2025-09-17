search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 09:22
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.09.2025 07:43

Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ: Στην ατζέντα μεταναστευτικό και εξοπλιστικά

17.09.2025 07:43
Η διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι το ένα από τα δύο κεντρικά θέματα που θα τεθούν επί τάπητος στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ  με δεδομένη τη νέα έξαρση ροών στην Κρήτη.

Ως την Παρασκευή οι μετανάστες θα έχουν μεταφερθεί στις δομές της ενδοχώρας, ενώ μένει να φανεί αν θα παραταθεί έστω για έναν μήνα το καθεστώς αναστολής αιτημάτων ασύλου που λήγει στις 11 Οκτωβρίου. Κατά πληροφορίες, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης εισηγείται θετικά.

Στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ θα είναι και τα εξοπλιστικά.

