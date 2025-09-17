Θανατηφόρο τροχαίο στη Λένορμαν – Νεκρός αναβάτης μηχανής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης (17/9) στην οδό Λένορμαν.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του αριθμού 60 της Λένορμαν.
Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή του ανετράπη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να υπέστη ανακοπή καρδιάς.
