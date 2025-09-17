search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 13:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 11:49

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λένορμαν – Νεκρός αναβάτης μηχανής

17.09.2025 11:49
ekav-new
φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης (17/9) στην οδό Λένορμαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του αριθμού 60 της Λένορμαν.

Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή του ανετράπη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τραγικό τέλος στις διακοπές 55χρονης από τη Γερμανία – Εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρο ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για σεξουαλική κακοποίηση

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψάχνουν 5 με 7 εγκληματικές οργανώσεις, στο στόχαστρο και κτηνίατροι – Η περίπτωση μίας 92χρονης στην Κοζάνη  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis-kysea
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ: Συζητήθηκαν εξοπλιστικά, μεταναστευτικό και 4η φρεγάτα 

mariah-antetokounmpo-instagram
ΕΛΛΑΔΑ

Μαράια Αντετοκούνμπο: Προχωρά σε επίσημη καταγγελία για τις απειλές θανάτου στα social media

thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ – Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι και UEFA Champions League Phase στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

navtex-new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα NAVTEX από την Τουρκία με αναφορά σε «αποστρατικοποιημένα» νησιά 

marinakis_2808_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τουρκία: Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 13:26
mitsotakis-kysea
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ: Συζητήθηκαν εξοπλιστικά, μεταναστευτικό και 4η φρεγάτα 

mariah-antetokounmpo-instagram
ΕΛΛΑΔΑ

Μαράια Αντετοκούνμπο: Προχωρά σε επίσημη καταγγελία για τις απειλές θανάτου στα social media

thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ – Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι και UEFA Champions League Phase στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

1 / 3