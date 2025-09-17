search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 12:21
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

17.09.2025 11:19

Κρήτη: Τραγικό τέλος στις διακοπές 55χρονης από τη Γερμανία – Εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου

17.09.2025 11:19
hotel_room_new
shutterstock

Μία ανθρώπινη τραγωδία εξελίχθηκε στην Κρήτη, καθώς μία 55χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Η γυναίκα από τη Γερμανία παραθέριζε στην περιοχή της Σταλίδας Ηρακλείου με τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με το cretalive, την Τρίτη (16/9) εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον άντρα της, μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμεναν.

Παρά την άμεση κινητοποίηση και τις όποιες προσπάθειες έγιναν για την επαναφορά της, δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Να σημειωθεί ότι από τις Αρχές, ο θάνατος της γυναίκας χαρακτηρίζεται ως αιφνίδιος.

