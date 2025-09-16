Τραγωδία στο Λασίθι: Εργαζόμενος security εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στην Ελούντα

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ελούντας μετά τον θάνατο εργαζομένου security, εν ώρα υπηρεσίας σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, o 57χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνάδελφό του κατά την αλλαγή της βάρδιας.

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με την νεκροψία – νεκροτομή να πρόκειται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια.

Διαβάστε επίσης:

Στάθης Αγγελόπουλος: Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με την πρώην σύζυγό του (Video)

Απίστευτο κι όμως… ελληνικό: Συνεργείο γκρέμισε μετεωρολογικό σταθμό στα Λευκά Όρη – Το σχόλιο Λαγουβάρδου

Σοκαριστική υπόθεση στη Λάρισα: Σύλληψη 13χρονου για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη