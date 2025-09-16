search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

16.09.2025 11:06

Τραγωδία στο Λασίθι: Εργαζόμενος security εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στην Ελούντα

16.09.2025 11:06
EKAB NEW

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ελούντας μετά τον θάνατο εργαζομένου security, εν ώρα υπηρεσίας σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, o 57χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνάδελφό του κατά την αλλαγή της βάρδιας.

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με την νεκροψία – νεκροτομή να πρόκειται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια.

