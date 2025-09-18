search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 12:11
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

18.09.2025 09:19

D4vd : Σε μία 15χρονη ανήκει το διαμελισμένο πτώμα που βρέθηκε στην Tesla του τραγουδιστή

18.09.2025 09:19
D4vd-1

Φρίκη προκαλεί η αποκάλυψη ότι το διαμελισμένο πτώμα που βρέθηκε στην Tesla του τραγουδιστή D4vd ανήκει σε ένα 15χρονο κορίτσι.

Όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές της Καλιφόρνια, πρόκειται για την 15χρονη Σελέστε Ρίβας.

Η New York Post αναφέρει ότι σύμφωνα με τη μητέρα της, η έφηβη είχε στο παρελθόν σχέση με έναν νεαρό που λεγόταν «Ντέιβιντ», ενώ είχε και το ίδιο τατουάζ με τον τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση που σόκαρε το Χόλιγουντ αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν εργαζόμενοι σε γκαράζ των Hollywood Hills ειδοποίησαν τις αρχές για μια έντονη δυσοσμία που προερχόταν από ένα ακινητοποιημένο Tesla. Το όχημα ανήκε στον 20χρονο τραγουδιστή, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι David Anthony Burke.

Το πτώμα της Σελέστε Ρίβας ήταν τυλιγμένο σε πλαστικό και σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Η κοπέλα φορούσε κοντό τοπ, μαύρο κολάν, κίτρινο βραχιολάκι και μεταλλικά σκουλαρίκια.

Στο δεξί της δείκτη είχε χαραγμένο το τατουάζ «Shhh…», ίδιο με εκείνο που έχει ο D4vd, αν και το ίδιο σχέδιο έχουν υιοθετήσει και άλλες διασημότητες, όπως η Ριάνα και η Λίντσεϊ Λόχαν.

Η Σελέστε Ρίβας είχε εξαφανιστεί το 2024 από το Lake Elsinor της Καλιφόρνια, όταν ήταν μόλις 13 ετών.

Η μητέρα της, μιλώντας στο TMZ, είπε ότι από τη στιγμή που έμαθε για το πτώμα στο Tesla, υποψιάστηκε αμέσως πως πρόκειται για την κόρη της.

Ο τραγουδιστής, που εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν για συναυλία στη Μινεάπολη, συνεχίζει να «συνεργάζεται με τις αρχές», όπως δήλωσε εκπρόσωπός του.

Παρά την καλή του διάθεση να απαντήσει στις έρευνες, η καριέρα του έχει ήδη δεχθεί βαρύ πλήγμα.

Μέσα σε λίγες ημέρες, Crocs και Hollister ανακοίνωσαν ότι τον απομακρύνουν από την καμπάνια «Dream Drop» όπου ήταν το κεντρικό πρόσωπο.

Τα προωθητικά υλικά κυκλοφόρησαν με το πρόσωπό του κομμένο από τις φωτογραφίες.

