D4vd : Σε μία 15χρονη ανήκει το διαμελισμένο πτώμα που βρέθηκε στην Tesla του τραγουδιστή

Φρίκη προκαλεί η αποκάλυψη ότι το διαμελισμένο πτώμα που βρέθηκε στην Tesla του τραγουδιστή D4vd ανήκει σε ένα 15χρονο κορίτσι.

Όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές της Καλιφόρνια, πρόκειται για την 15χρονη Σελέστε Ρίβας.

Η New York Post αναφέρει ότι σύμφωνα με τη μητέρα της, η έφηβη είχε στο παρελθόν σχέση με έναν νεαρό που λεγόταν «Ντέιβιντ», ενώ είχε και το ίδιο τατουάζ με τον τραγουδιστή.

Celeste Rivas, 15, ID’d as dismembered teen found in D4vd’s Tesla — as mom reveals she had boyfriend named ‘David’ https://t.co/Jhx41KEg25 pic.twitter.com/Zyj0lR3EbW — New York Post (@nypost) September 17, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση που σόκαρε το Χόλιγουντ αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν εργαζόμενοι σε γκαράζ των Hollywood Hills ειδοποίησαν τις αρχές για μια έντονη δυσοσμία που προερχόταν από ένα ακινητοποιημένο Tesla. Το όχημα ανήκε στον 20χρονο τραγουδιστή, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι David Anthony Burke.

Το πτώμα της Σελέστε Ρίβας ήταν τυλιγμένο σε πλαστικό και σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

The LAPD is investigating a gruesome discovery at an impound lot after human remains were found inside a Tesla. The car is registered to a top-charting musician, 20-year-old David Anthony Burke known professionally as “d4Vd." @mattgutmanABC has details. https://t.co/Tn2niTzY6L pic.twitter.com/f7ah6jgeQm — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 10, 2025

Η κοπέλα φορούσε κοντό τοπ, μαύρο κολάν, κίτρινο βραχιολάκι και μεταλλικά σκουλαρίκια.

Στο δεξί της δείκτη είχε χαραγμένο το τατουάζ «Shhh…», ίδιο με εκείνο που έχει ο D4vd, αν και το ίδιο σχέδιο έχουν υιοθετήσει και άλλες διασημότητες, όπως η Ριάνα και η Λίντσεϊ Λόχαν.

Η Σελέστε Ρίβας είχε εξαφανιστεί το 2024 από το Lake Elsinor της Καλιφόρνια, όταν ήταν μόλις 13 ετών.

Η μητέρα της, μιλώντας στο TMZ, είπε ότι από τη στιγμή που έμαθε για το πτώμα στο Tesla, υποψιάστηκε αμέσως πως πρόκειται για την κόρη της.

Ο τραγουδιστής, που εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν για συναυλία στη Μινεάπολη, συνεχίζει να «συνεργάζεται με τις αρχές», όπως δήλωσε εκπρόσωπός του.

D4vd is currently performing at his show in Minneapolis without addressing the situation.



As a fan of a couple years, I can say he’s not the type of person to commit such a crime.



Glad to see he’s okay! pic.twitter.com/edcUL7mLx3 — draven! (@dravenwyd) September 10, 2025

Παρά την καλή του διάθεση να απαντήσει στις έρευνες, η καριέρα του έχει ήδη δεχθεί βαρύ πλήγμα.

Μέσα σε λίγες ημέρες, Crocs και Hollister ανακοίνωσαν ότι τον απομακρύνουν από την καμπάνια «Dream Drop» όπου ήταν το κεντρικό πρόσωπο.

Τα προωθητικά υλικά κυκλοφόρησαν με το πρόσωπό του κομμένο από τις φωτογραφίες.

