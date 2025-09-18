Επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Μετά τη χλιδή επιστροφή στα… γήινα – Συνάντηση με Στάρμερ

Μετά τις χθεσινές βασιλικές τυμπανοκρουσίες, η δεύτερη επίσημη κρατική επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία επιστρέφει σε πιο γήινα επίπεδα – καθώς σήμερα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ προκειμένου να συζητήσουν πολιτικά θέματα.

Με τις εντάσεις για το εμπόριο, τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, και τα πολιτικά σκάνδαλα στις δύο χώρες, η συνάντηση σηματοδοτεί μια κρίσιμη διπλωματική δοκιμασία για τον Στάρμερ, ο οποίος έχει επιδιώξει ρόλο σταθερού μεσάζοντα μεταξύ της Ευρώπης και ενός απρόβλεπτου Αμερικανού συμμάχου.

Ο Στάρμερ θα υποδεχθεί σε λίγες ώρες στη βρετανική πρωθυπουργική εξοχική κατοικία, το Chequers, τον Τραμπ για ευρείες συνομιλίες επί σειράς πιεστικών ζητημάτων όπως το εμπόριο, οικονομικές συμφωνίες, το ουκρανικό ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας

Η θερμότητα, πάντως, με την οποία προσεγγίζει ο Στάρμερ τον Τραμπ – εν αντιθέσει με όσα έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίτευση – είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο χώρες να υπογράφουν μια «συμφωνία οικονομικής ευημερίας» στον Λευκό Οίκο τον Μάιο.

Ο Στάρμερ θέλει να πείσει τον Τραμπ να μειώσει τους δασμούς στα βρετανικά μέταλλα. Η Βρετανία ελπίζει να εξασφαλίσει περαιτέρω παραχωρήσεις και θα ήθελε να μηδενιστούν οι δασμοί 25% στο αλουμίνιο και τον χάλυβα, αλλά τα μη δεσμευτικά σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία.

