search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 08:37
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 08:20

Ευρώπη Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγορών και κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2025, στρατηγικός μετασχηματισμός αποδίδει

18.09.2025 08:20
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS

Σημαντική ενίσχυση καταγράφουν τα έσοδα και τα κέρδη της Ευρώπη Holdings κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του πρόσφατου εταιρικού μετασχηματισμού και των στρατηγικών εξαγορών που υλοποιήθηκαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Η εταιρεία αναφέρει ότι τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καθώς από τον Απρίλιο του 2025 ενσωματώθηκαν νέες δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Για την πληρέστερη απεικόνιση της επίδρασης των εξαγορών, η εταιρεία παραθέτει τα βασικά ενοποιημένα μεγέθη ενσωματώνοντας το σύνολο του α’ εξαμήνου για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (01.01–30.06.2025), καταδεικνύοντας τη θετική συμβολή των νέων εταιρειών στον όμιλο.

Κατά το α’ εξάμηνο, η Ευρώπη Holdings ολοκλήρωσε την τελική φάση του εταιρικού μετασχηματισμού που είχε ξεκινήσει το 2024, πραγματοποιώντας μια σειρά σημαντικών εταιρικών πράξεων:

  • Την εξαγορά του 100% των μετοχών της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας «Ευρώπη Μονοπρόσωπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών».
  • Την εξαγορά του 100% των μετοχών της «Νικόλαος Κατσιμπέρης και Σία Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «NAK Insurance Brokers A.E.».
  • Την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους 68.338.352,40 ευρώ.
  • Την εξαγορά του 100% των μετοχών της «Αμύνα Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε.».
  • Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 28 εκατ. ευρώ της 100% θυγατρικής «Ευρώπη Μονοπρόσωπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών».

Οι νέες εταιρείες που εντάχθηκαν στον όμιλο κατά το α’ εξάμηνο κατέγραψαν σημαντική αύξηση πωλήσεων 14,5%, αύξηση EBITDA 14% και αύξηση κερδών προ φόρων κατά 15%, επιτυγχάνοντας ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν αισθητά τον μέσο όρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Τα αποτελέσματα αυτά καταγράφονται πριν καν αρχίσουν να αποδίδουν οι αναμενόμενες συνέργειες μεταξύ των εταιρειών και του ευρύτερου ομίλου της Intracom Holdings.

Σε ατομική βάση, η εταιρεία παρουσίασε σημαντική βελτίωση όλων των οικονομικών δεικτών έως τις 30 Ιουνίου 2025, ενισχύοντας τη θέση της στον κλάδο.

Ο πρόεδρος της Ευρώπη Holdings, Ν. Μακρόπουλος, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά δημοσιοποιούμε τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μετά τον πρόσφατο μετασχηματισμό σε Όμιλο Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την ισχυρή δυναμική των εταιρειών που απαρτίζουν την Ευρώπη Holdings και επιβεβαιώνουν τη στρατηγική μας προσέγγιση.

Αυτό δεν είναι παρά η αρχή μιας προσπάθειας που έχουμε δεσμευτεί να καταβάλουμε για την ικανοποίηση των πελατών και εργαζομένων μας, αλλά και για τη δημιουργία και διατήρηση αξίας για τους μετόχους που στήριξαν έμπρακτα τον μετασχηματισμό και των οποίων τις προσδοκίες εργαζόμαστε να επαληθεύσουμε».

Διαβάστε επίσης

Πίνδος: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας με νέο πλάνο διεθνοποίησης – Αυξάνει επενδύσεις στα 70 εκατ. ευρώ έως το 2030

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση

Uni Systems: Σύμβαση-πλαίσιο άνω των 326 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita_2307_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση ενός έτους για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων και ακινήτων του Δημοσίου

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Θρίλερ, περιπέτεια και «Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» (Videos)

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS
BUSINESS

Ευρώπη Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγορών και κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2025, στρατηγικός μετασχηματισμός αποδίδει

eortologio180925
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

lamda development
BUSINESS

Lamda Development: Εκρηκτική αύξηση EBITDA και πωλήσεων στο Ελληνικό, νέες επενδύσεις ενισχύουν στρατηγική ανάπτυξης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 08:33
akinita_2307_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση ενός έτους για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων και ακινήτων του Δημοσίου

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Θρίλερ, περιπέτεια και «Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» (Videos)

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS
BUSINESS

Ευρώπη Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγορών και κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2025, στρατηγικός μετασχηματισμός αποδίδει

1 / 3