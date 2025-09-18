Ευρώπη Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγορών και κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2025, στρατηγικός μετασχηματισμός αποδίδει

Σημαντική ενίσχυση καταγράφουν τα έσοδα και τα κέρδη της Ευρώπη Holdings κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του πρόσφατου εταιρικού μετασχηματισμού και των στρατηγικών εξαγορών που υλοποιήθηκαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Η εταιρεία αναφέρει ότι τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καθώς από τον Απρίλιο του 2025 ενσωματώθηκαν νέες δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Για την πληρέστερη απεικόνιση της επίδρασης των εξαγορών, η εταιρεία παραθέτει τα βασικά ενοποιημένα μεγέθη ενσωματώνοντας το σύνολο του α’ εξαμήνου για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (01.01–30.06.2025), καταδεικνύοντας τη θετική συμβολή των νέων εταιρειών στον όμιλο.

Κατά το α’ εξάμηνο, η Ευρώπη Holdings ολοκλήρωσε την τελική φάση του εταιρικού μετασχηματισμού που είχε ξεκινήσει το 2024, πραγματοποιώντας μια σειρά σημαντικών εταιρικών πράξεων:

Την εξαγορά του 100% των μετοχών της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας «Ευρώπη Μονοπρόσωπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών».

Την εξαγορά του 100% των μετοχών της «Νικόλαος Κατσιμπέρης και Σία Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «NAK Insurance Brokers A.E.».

Την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους 68.338.352,40 ευρώ.

Την εξαγορά του 100% των μετοχών της «Αμύνα Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε.».

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 28 εκατ. ευρώ της 100% θυγατρικής «Ευρώπη Μονοπρόσωπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών».

Οι νέες εταιρείες που εντάχθηκαν στον όμιλο κατά το α’ εξάμηνο κατέγραψαν σημαντική αύξηση πωλήσεων 14,5%, αύξηση EBITDA 14% και αύξηση κερδών προ φόρων κατά 15%, επιτυγχάνοντας ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν αισθητά τον μέσο όρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Τα αποτελέσματα αυτά καταγράφονται πριν καν αρχίσουν να αποδίδουν οι αναμενόμενες συνέργειες μεταξύ των εταιρειών και του ευρύτερου ομίλου της Intracom Holdings.

Σε ατομική βάση, η εταιρεία παρουσίασε σημαντική βελτίωση όλων των οικονομικών δεικτών έως τις 30 Ιουνίου 2025, ενισχύοντας τη θέση της στον κλάδο.

Ο πρόεδρος της Ευρώπη Holdings, Ν. Μακρόπουλος, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά δημοσιοποιούμε τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μετά τον πρόσφατο μετασχηματισμό σε Όμιλο Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την ισχυρή δυναμική των εταιρειών που απαρτίζουν την Ευρώπη Holdings και επιβεβαιώνουν τη στρατηγική μας προσέγγιση.

Αυτό δεν είναι παρά η αρχή μιας προσπάθειας που έχουμε δεσμευτεί να καταβάλουμε για την ικανοποίηση των πελατών και εργαζομένων μας, αλλά και για τη δημιουργία και διατήρηση αξίας για τους μετόχους που στήριξαν έμπρακτα τον μετασχηματισμό και των οποίων τις προσδοκίες εργαζόμαστε να επαληθεύσουμε».

