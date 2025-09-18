Νέο μισθολόγιο 2025 για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας φέρνει αυξήσεις και απλοποίηση κλιμακίων

Από τον Οκτώβριο 2025 τίθεται σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ένα μέτρο που φέρνει μεσοσταθμικές αυξήσεις 128 ευρώ το μήνα και αλλάζει σημαντικά τη μισθολογική δομή. Το νέο σύστημα αφορά συνολικά 151.422 ένστολους – στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς – και στοχεύει στην απλοποίηση των κλιμακίων και στη σύνδεση του βασικού μισθού με τα έτη υπηρεσίας και τον βαθμό.

Η αλλαγή αυτή «σπάει» την παλιά λογική των 35 μισθολογικών κλιμακίων, τα οποία περιορίζονται πλέον σε 20. Επιπλέον, οι συντελεστές προσαύξησης ανά βαθμό εφαρμόζονται πάνω στον νέο βασικό μισθό, ενώ οι νέες αυξήσεις θα εμφανιστούν στις αποδοχές του Οκτωβρίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης της νομοθετικής ρύθμισης, οι αυξήσεις θα καταβληθούν αναδρομικά με τον μισθό Νοεμβρίου.

Μέσες αυξήσεις ανά Σώμα

Σώμα Μέση αύξηση (€) Κατηγορία Α Κατηγορία Β Κατηγορία Γ Κατηγορία Δ Ένοπλες Δυνάμεις 145 276 128 103 – Αστυνομία 111 236 128 92 63 Πυροσβεστική & Λιμενικό Αντίστοιχες με Αστυνομία – – – –

Παραδείγματα αυξήσεων

Λοχαγός (Κατηγορία Α) με 15 έτη υπηρεσίας: +230€/μήνα

Αστυφύλακας (Κατηγορία Β) με 10 έτη υπηρεσίας: +110€/μήνα

Ειδικός Φρουρός (Κατηγορία Δ) με 5 έτη υπηρεσίας: +60€/μήνα

Τι αλλάζει στο νέο μισθολόγιο

Το νέο μισθολόγιο βασίζεται πλέον σε απλοποιημένη και διαφανή δομή, συνδέοντας άμεσα τον βασικό μισθό με τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό. Αντί να υπάρχουν 35, 28, 22 ή 18 κλιμάκια ανά Σώμα, τα κλιμάκια μειώνονται σε 20 συνολικά, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αποδοχών και την προβλεψιμότητα για τα στελέχη.

Οι συντελεστές προσαύξησης ανά βαθμό θα καθορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία και θα εφαρμόζονται πάνω στον νέο βασικό μισθό, επιτρέποντας στο προσωπικό να βλέπει με σαφήνεια τη μισθολογική του πορεία.

Μισθολογική κατάταξη ανά κατηγορία

Κατηγορία Α΄: Ανώτεροι αξιωματικοί, πτυχιούχοι ΑΕΙ, αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων και προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές/υπαξιωματικούς που εντάσσονται στα Σώματα Αξιωματικών. 35 κλιμάκια.

Κατηγορία Β΄: Υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές, αστυφύλακες, πυροσβέστες, λιμενικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές. 28 κλιμάκια.

Κατηγορία Γ΄: Στελέχη από ΕΠ.ΟΠ., Ο.Π.Υ., Ε.Μ.Θ., Ε.Π.Υ. και το προερχόμενο από Κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό. 22 κλιμάκια.

Κατηγορία Δ΄: Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες. 18 κλιμάκια.

Τι σημαίνει για τους ένστολους

Με το νέο μισθολόγιο:

Απλοποιείται η δομή και μειώνεται η πολυπλοκότητα των κλιμακίων.

Οι αυξήσεις βασίζονται στα χρόνια υπηρεσίας και στον βαθμό, αντί για πολύπλοκες παλαιότερες κλίμακες.

Δίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα στις αποδοχές.

Η μεσοσταθμική αύξηση είναι σημαντική, αλλά υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά Σώμα και κατηγορία.

Οι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί μπορούν να υπολογίζουν τις αυξήσεις τους με βάση τα παραδείγματα που παρέχονται, ενώ το υπουργείο προγραμματίζει αναλυτικές οδηγίες και υπολογιστικά εργαλεία για τον ακριβή υπολογισμό των νέων μισθών.

Διαβάστε επίσης:

Εκδήλωση REBRAIN GREECE 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη – Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ενδιαφερομένων

Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για υποβολές αιτήσεων για λίγες ημέρες

Οι… έξω πάνε καλά: Η Golden Visa απογειώνεται, οι Έλληνες δεν βρίσκουν στέγη