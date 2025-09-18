search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 08:40
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

18.09.2025 07:15

Podcast – Άκης Σακελλαρίου: «Θέλω να δειπνήσω με τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

18.09.2025 07:15
PODCAST SAKELLARIOU SITE 18.09

Το Θέατρο Βρετάνια, σε συνέχεια της συνεργασίας με τον Άκη Σακελλαρίου, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη θεατρική μεταφορά του έργου «Άρωμα Γυναίκας», βασισμένη στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» (Il buio e il miele) του Τζιοβάνι Αρπίνο και τη θεατρική διασκευή του βιβλίου από τον Πίνο Τιέρνο.

Μεταφέρεται στη σκηνή σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, ο οποίος υπογράφει και τη δραματουργική επεξεργασία μαζί με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, με έναν θίασο εκλεκτών ηθοποιών να «ζωντανεύει» μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία.

Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. 

Ερμηνεύει τον ρόλο του Φάουστο, ενός εκκεντρικού, πνευματώδους αλλά και πληγωμένου πρώην αξιωματικού, που έχει χάσει την όρασή του, και ο συνοδός του Τσίτσο, ο νεαρός φαντάρος, που ερμηνεύει ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο συγκρούσεις, χιούμορ, εξομολογήσεις και ανατροπές – ένα ταξίδι που θα αλλάξει και τους δύο για πάντα.

H ιστορία αρχίζει στο Τορίνο με την γνωριμία του Τσίτσο με την «ιδιαίτερη» θεία του Φαούστο, που ερμηνεύει η σπουδαία Ξένια Καλογεροπούλου, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς ,τονίζοντας ότι μόνο μαθήματα παίρνει κάνεις δίπλα στην σπουδαία κυρία του Ελληνικού Θεάτρου. 

Σχολιάζοντας την αθλητική επικαιρότητα και την ομάδα της Εθνικής μπάσκετ  είπε ότι θα ήθελε πολύ να δειπνήσει με τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη ταυτόχρονα  και να συζητήσει τα πάντα μαζί τους. Κλείνοντας δεν απέφυγε να επισημάνει την πρόοδο του μπάσκετ που παίζεται σήμερα. «Αν και ο Γκάλης μας συντρόφευε για τόσα χρόνια σήμερα θα είχε προβλήματα με τις άμυνες που παίζονται στο σύγχρονο μπάσκετ», είπε με σιγουριά.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Μάκης Παπαδημητρίου: «Λύνω τον κύβο Ρούμπικ σε χρόνο κάτω από 15 δευτερόλεπτα»

Podcast – Θανάσης Κουρλαμπάς: «Με ένα πάτημα στο κουμπί #cancel καταστρέφονται ζωές»

Podcast – Λένα Διβάνη: «Η Ευρώπη πέθανε και δεν το γνωρίζει»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita_2307_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση ενός έτους για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων και ακινήτων του Δημοσίου

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Θρίλερ, περιπέτεια και «Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» (Videos)

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS
BUSINESS

Ευρώπη Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγορών και κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2025, στρατηγικός μετασχηματισμός αποδίδει

eortologio180925
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

lamda development
BUSINESS

Lamda Development: Εκρηκτική αύξηση EBITDA και πωλήσεων στο Ελληνικό, νέες επενδύσεις ενισχύουν στρατηγική ανάπτυξης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 08:40
akinita_2307_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση ενός έτους για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων και ακινήτων του Δημοσίου

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Θρίλερ, περιπέτεια και «Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» (Videos)

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS
BUSINESS

Ευρώπη Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγορών και κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2025, στρατηγικός μετασχηματισμός αποδίδει

1 / 3