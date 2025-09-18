Podcast – Άκης Σακελλαρίου: «Θέλω να δειπνήσω με τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Το Θέατρο Βρετάνια, σε συνέχεια της συνεργασίας με τον Άκη Σακελλαρίου, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη θεατρική μεταφορά του έργου «Άρωμα Γυναίκας», βασισμένη στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» (Il buio e il miele) του Τζιοβάνι Αρπίνο και τη θεατρική διασκευή του βιβλίου από τον Πίνο Τιέρνο.

Μεταφέρεται στη σκηνή σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, ο οποίος υπογράφει και τη δραματουργική επεξεργασία μαζί με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, με έναν θίασο εκλεκτών ηθοποιών να «ζωντανεύει» μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία.

Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Ερμηνεύει τον ρόλο του Φάουστο, ενός εκκεντρικού, πνευματώδους αλλά και πληγωμένου πρώην αξιωματικού, που έχει χάσει την όρασή του, και ο συνοδός του Τσίτσο, ο νεαρός φαντάρος, που ερμηνεύει ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο συγκρούσεις, χιούμορ, εξομολογήσεις και ανατροπές – ένα ταξίδι που θα αλλάξει και τους δύο για πάντα.

H ιστορία αρχίζει στο Τορίνο με την γνωριμία του Τσίτσο με την «ιδιαίτερη» θεία του Φαούστο, που ερμηνεύει η σπουδαία Ξένια Καλογεροπούλου, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς ,τονίζοντας ότι μόνο μαθήματα παίρνει κάνεις δίπλα στην σπουδαία κυρία του Ελληνικού Θεάτρου.

Σχολιάζοντας την αθλητική επικαιρότητα και την ομάδα της Εθνικής μπάσκετ είπε ότι θα ήθελε πολύ να δειπνήσει με τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη ταυτόχρονα και να συζητήσει τα πάντα μαζί τους. Κλείνοντας δεν απέφυγε να επισημάνει την πρόοδο του μπάσκετ που παίζεται σήμερα. «Αν και ο Γκάλης μας συντρόφευε για τόσα χρόνια σήμερα θα είχε προβλήματα με τις άμυνες που παίζονται στο σύγχρονο μπάσκετ», είπε με σιγουριά.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Μάκης Παπαδημητρίου: «Λύνω τον κύβο Ρούμπικ σε χρόνο κάτω από 15 δευτερόλεπτα»

Podcast – Θανάσης Κουρλαμπάς: «Με ένα πάτημα στο κουμπί #cancel καταστρέφονται ζωές»

Podcast – Λένα Διβάνη: «Η Ευρώπη πέθανε και δεν το γνωρίζει»