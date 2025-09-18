Σκληρό μπρα ντε φερ για πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο μετά τις εκλογές: Ο Σαμαράς, το ΠΑΣΟΚ και η απάντηση Μητσοτάκη

Η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να στείλει σαφή μηνύματα με «ποικιλώνυμους αποδέκτες», ως προς το πολιτικό του μέλλον και εκείνους που διαμορφώνουν μετεκλογικά σενάρια χωρίς τη δική του παρουσία ήταν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Εκεί ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα αλλαγής εν κινήσει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και πως θα είναι αυτός που θα δώσει την εκλογική μάχη των εκλογών του 2027.

Μάλιστα λίγο μετά το τέλος της συνέντευξης σε μια χαλαρή συζήτηση με τους δημοσιογράφους είχε μιλήσει για σενάρια και για «πολίτικη κουζίνα» με την οποία ασχολούνται κυρίως διάφορες παρέες πέριξ της πλατείας Κολωνακίου.

Αλλά χρειάστηκε να επανέλθει.

Χθες στην συνέντευξη του στον Αντέννα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν ακόμα πιο καθαρός και σε ένα δεύτερο σενάριο που διακινείται το τελευταίο διάστημα και το οποίο λέει ότι αν στις πρώτες εκλογές η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από την αυτοδυναμία και υπάρξει θέμα συγκυβέρνησης, τότε είτε το συγκυβερνών κόμμα είναι από τα δεξιά, είτε από τα κεντροαριστερά θα τεθεί θέμα επιλογής τρίτου προσώπου για την πρωθυπουργία.

Ο ρόλος Σαμαράς και το σενάριο με ΠΑΣΟΚ

Μάλιστα κάποιοι δένουν αυτό το σενάριο και με τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Αν, λένε, ο κύριος Σαμαράς πάρει ένα λειτουργικό ποσοστό που θα βοηθά την δημιουργία συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, μετά τις πρώτες εκλογές το ζητούμενο θα είναι ποιος θα βρεθεί στη θέση του πρωθυπουργού, καθώς είναι βέβαιο, όπως λένε οι θιασώτες του σεναρίου, ότι ο κ. Σαμαράς θα απαιτήσει προκειμένου να δώσει τη στήριξη του την μη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το ίδιο σενάριο φτιάχνουν άλλοι και για την περίπτωση που η ψήφος των πολιτών οδηγήσει σε μια αναγκαστική, τελικά, κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ξορκίζει τέτοια πιθανότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν χθες έριξε άκυρο σε αυτά τα σενάρια και στους εμπνευστές τους με τη φράση «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και πρωθυπουργό».

Είναι λοιπόν σαφές από αυτή την τοποθέτηση ότι πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογές με ή χωρίς αυτοδυναμία συνεπάγεται και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε περίπτωση συγκυβέρνησης με άλλο κόμμα.

Και το μήνυμα αυτό δεν απευθύνεται μόνο εκτός της ΝΔ, αλλά και εντός καθώς αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές έχουν μπει ήδη στην σχετική σεναριολογία και αναζητούν σε δείπνα και σε ραντεβού, ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος ισχυρός επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας.

Άλλωστε μία επόμενη φράση του από την συνέντευξη δείχνει και τη διάθεσή του να συνδέσει το αποτέλεσμα των εκλογών με τη δική του παραμονή σε όλα τα μετεκλογικά σενάρια

«Τελικά ο λαός θα κρίνει. Και δεν θα κρίνει μόνο τη ΝΔ, θα κρίνει και εμένα. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δεν θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα».

«Να έρθει ποιος;»

Μάλιστα για να γίνει ακόμη πιο σαφής ο πρωθυπουργός πέταξε το γάντι στους ποικιλώνυμους αντιπάλους τους λέγοντας, «εγώ την ακούω συχνά αυτή την κουβέντα, την άκουγα και το 2023 ξέρετε, «να φύγει ο Μητσοτάκης».

Ωραία, «να φύγει ο Μητσοτάκης», κανένα πρόβλημα. Να έρθει ποιος; Δεν πρέπει εγώ να το απαντήσω αυτό, γιατί εγώ προφανώς θέλω να μείνει ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτοί που λένε «να φύγει ο Μητσοτάκης» πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουν…».

Και προφανώς το ερώτημα «να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ποιος» δεν αφορά μόνο την αντιπολίτευση αλλά και την παράταξη της ΝΔ και όλους εκείνους που μετά την ακύρωση του σεναρίου για αλλαγή εν κινήσει διακινούν τώρα το σενάριο για αλλαγή του πρωθυπουργού σε περίπτωση συγκυβέρνησης.

Συνεργάτες και συνομιλητές του πρωθυπουργού θεωρούν πως με αυτές τις τοποθετήσεις τόσο χθες στον ΑΝΤ1, όσο και στην Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε το προεκλογικό και το μετεκλογικό τοπίο αλλά και την παρουσία του σε αυτό, και ότι από δω και πέρα στόχος είναι η συσπείρωση και η απεύθυνση της ΝΔ σε εκλογικά κοινά, που την είχαν φέρει στη θέση του νικητή και το 2019 και το 2023.

Γι’ αυτό και οι περιοδείες του πρωθυπουργού και των σημαντικών στελεχών του κόμματος θα συνεχιστούν και για την εξειδίκευση των μέτρων αλλά και για τις επιπλέον πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα.

Μικρή βελτίωση

Πάντως στη χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑI η ΝΔ φαίνεται να βελτιώνει λίγο τα ποσοστά της, σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Ιουλίου, και στην εκτίμηση ψήφου από το 28,5% να ανεβαίνει τώρα στο 29%, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ που από 13,5% τον Ιούλιο πάει στο 14%.

Η διαφορά πρώτου και δεύτερου κόμματος ανέρχεται σε 15 μονάδες.

Στην πρόθεση ψήφου όμως η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 24%, αρκετά πιο κάτω από το 30% plus που της έδιναν οι δημοσκοπήσεις του 2023 και το οποίο τελικά στις εκλογές έγινε 40%.

Στην πρόθεση ψήφου το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,5% με αποτέλεσμα και στην πρόθεση ψήφου η διαφορά πρώτου και δεύτερου κόμματος να είναι διψήφια και να φτάνει το 12,5%.

