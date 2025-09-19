search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 06:52
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2404
18/09/2025
19.09.2025 06:20

ΚΚΕ: Προς το 22ο Συνέδριο με σύνθημα το «σταθερό κόμμα»

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2404
18/09/2025
19.09.2025 06:20
KOUTSOUMPAS_SINEDRIO

Στη διαδικασία της προετοιμασίας για το 22ο Συνέδριό του μπαίνει το ΚΚΕ μετά και την επισημοποίηση της ημερομηνίας διεξαγωγής του από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, στις 29-31 Ιανουαρίου.

Στη δεδομένη συγκυρία, το συνέδριο ουσιαστικά θα προετοιμάσει το κόμμα και για τις επόμενες εθνικές εκλογές, με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εκλογική του άνοδο, ποντάροντας και στην εικόνα κατακερματισμού αλλά και απαξίωσης των κομμάτων του προοδευτικού χώρου.

Ως εκ τούτου η κριτική και η ανάδειξη των διαχωριστικών γραμμών με τα κόμματα της «αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας» (όπως αποκαλεί το ΚΚΕ το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά) και τα κόμματα «μιας χρήσης», όπως αποκαλεί την Πλεύση Ελευθερίας, αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα. Όπως θα ενταθεί και η αποδόμηση κυοφορούμενων εγχειρημάτων, μεταξύ άλλων και του φημολογούμενου νέου κόμματος Τσίπρα, για τον οποίο το ΚΚΕ στέλνει το μήνυμα ότι ο λαός έχει απορρίψει τους «Μεσσίες».

Με το σύνθημα του συνεδρίου – «ΚΚΕ Δυνατό, Σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον Σοσιαλισμό» – το ΚΚΕ προβάλλει την κεντρική ιδέα ότι είναι το μόνο φιλολαϊκό και εργατικό κόμμα που αντέχει στον χρόνο, στοχεύει στον σοσιαλισμό και αποτελεί «φάρο» και μοναδικό στήριγμα για τα λαϊκά και εργατικά στρώματα.
Ακριβώς επειδή δεν βάζει νερό στο κρασί του και δεν παρασύρεται από τις «σειρήνες» της σοσιαλδημοκρατίας και τα κατά καιρούς αφηγήματά της, που έχουν οδηγήσει στα σημερινά αποτελέσματα, δηλαδή έναν – σύμφωνα με τον Περισσό – πολιτικό και ιδεολογικό εκφυλισμό σε συνδυασμό με την οργανωτική τους απίσχναση.

Είναι ενδεικτική ως προς αυτή την κατεύθυνση η αναφορά που έκανε ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ την περασμένη εβδομάδα. Καταρχάς απέρριψε το επιχείρημα ότι «η κυβέρνηση παίζει χωρίς αντίπαλο», που ακούγεται όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό ως απότοκο της «πολυδιάσπασης» των δυνάμεων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας και «συνολικά της συστημικής αντιπολίτευσης».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως «τα αδιέξοδα αυτών των δυνάμεων, όμως, δεν είναι αποτέλεσμα της πολυδιάσπασής τους», αλλά το αντίθετο. Δηλαδή η πολυδιάσπαση προήλθε από τη «διάψευση των ελπίδων που είχαν καλλιεργήσει στον λαό κάθε φορά που κυβέρνησαν» αλλά και τη «συναινετική τους στάση ως αντιπολίτευση», καθώς και τις «μεγάλες δεσμεύσεις τους απέναντι στην Ε.Ε., το ΝΑΤΟ, το μεγάλο κεφάλαιο».

Όλα αυτά, σημείωσε, «έχουν οδηγήσει στην απαξίωσή τους στα μάτια μιας μεγάλης μερίδας του λαού. Αυτή η κατάσταση, με τη σειρά της, έχει οδηγήσει στο να υπάρχει σήμερα ένα μωσαϊκό κομμάτων και προσώπων, μέσα στο οποίο ο καθένας και η καθεμιά τους προσπαθεί να ξεπλύνει τις δικές του ευθύνες, να παζαρέψει τη θέση του στην όποια κατάσταση διαμορφωθεί τελικά αύριο, ακόμα και να διασώσει τη βουλευτική του καρέκλα». Αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, κατέληξε, «αποτελούν μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης για τον λαό».

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: «Δίκοπο μαχαίρι» το rebranding – «Ισορροπία τρόμου» με τον ΣΥΡΙΖΑ

Η ισοπέδωση της Γάζας – Η Επιτροπή του ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι το 83% των θυμάτων είναι άμαχοι

Ο Μητσοτάκης «πετάει το γάντι»: «Να φύγω, να έρθει ποιος;» – Μηνύματα και προς το εσωτερικό της ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anemoi-kairos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

famellos deth 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Στο «ψάξιμο» για τις συνεργασίες – Εκδήλωση στην Παλλήνη για τις συγκλίσεις των προοδευτικών δυνάμεων

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «είμαι έτοιμος» του Ανδρουλάκη και το μπλοκάκι του Σημίτη

Naan-Brot-1
CUCINA POVERA

Ινδικό ψωμάκι νάαν, αφράτο και βουτυράτο

gaza exodos
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Γάζα: Εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών συνεχίζεται η μαζική έξοδος των Παλαιστινίων – Αντιδράσεις για το 6ο βέτο των ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 06:52
anemoi-kairos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

famellos deth 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Στο «ψάξιμο» για τις συνεργασίες – Εκδήλωση στην Παλλήνη για τις συγκλίσεις των προοδευτικών δυνάμεων

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «είμαι έτοιμος» του Ανδρουλάκη και το μπλοκάκι του Σημίτη

1 / 3