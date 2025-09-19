ΚΚΕ: Προς το 22ο Συνέδριο με σύνθημα το «σταθερό κόμμα»

Στη διαδικασία της προετοιμασίας για το 22ο Συνέδριό του μπαίνει το ΚΚΕ μετά και την επισημοποίηση της ημερομηνίας διεξαγωγής του από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, στις 29-31 Ιανουαρίου.

Στη δεδομένη συγκυρία, το συνέδριο ουσιαστικά θα προετοιμάσει το κόμμα και για τις επόμενες εθνικές εκλογές, με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εκλογική του άνοδο, ποντάροντας και στην εικόνα κατακερματισμού αλλά και απαξίωσης των κομμάτων του προοδευτικού χώρου.

Ως εκ τούτου η κριτική και η ανάδειξη των διαχωριστικών γραμμών με τα κόμματα της «αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας» (όπως αποκαλεί το ΚΚΕ το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά) και τα κόμματα «μιας χρήσης», όπως αποκαλεί την Πλεύση Ελευθερίας, αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα. Όπως θα ενταθεί και η αποδόμηση κυοφορούμενων εγχειρημάτων, μεταξύ άλλων και του φημολογούμενου νέου κόμματος Τσίπρα, για τον οποίο το ΚΚΕ στέλνει το μήνυμα ότι ο λαός έχει απορρίψει τους «Μεσσίες».

Με το σύνθημα του συνεδρίου – «ΚΚΕ Δυνατό, Σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον Σοσιαλισμό» – το ΚΚΕ προβάλλει την κεντρική ιδέα ότι είναι το μόνο φιλολαϊκό και εργατικό κόμμα που αντέχει στον χρόνο, στοχεύει στον σοσιαλισμό και αποτελεί «φάρο» και μοναδικό στήριγμα για τα λαϊκά και εργατικά στρώματα.

Ακριβώς επειδή δεν βάζει νερό στο κρασί του και δεν παρασύρεται από τις «σειρήνες» της σοσιαλδημοκρατίας και τα κατά καιρούς αφηγήματά της, που έχουν οδηγήσει στα σημερινά αποτελέσματα, δηλαδή έναν – σύμφωνα με τον Περισσό – πολιτικό και ιδεολογικό εκφυλισμό σε συνδυασμό με την οργανωτική τους απίσχναση.

Είναι ενδεικτική ως προς αυτή την κατεύθυνση η αναφορά που έκανε ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ την περασμένη εβδομάδα. Καταρχάς απέρριψε το επιχείρημα ότι «η κυβέρνηση παίζει χωρίς αντίπαλο», που ακούγεται όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό ως απότοκο της «πολυδιάσπασης» των δυνάμεων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας και «συνολικά της συστημικής αντιπολίτευσης».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως «τα αδιέξοδα αυτών των δυνάμεων, όμως, δεν είναι αποτέλεσμα της πολυδιάσπασής τους», αλλά το αντίθετο. Δηλαδή η πολυδιάσπαση προήλθε από τη «διάψευση των ελπίδων που είχαν καλλιεργήσει στον λαό κάθε φορά που κυβέρνησαν» αλλά και τη «συναινετική τους στάση ως αντιπολίτευση», καθώς και τις «μεγάλες δεσμεύσεις τους απέναντι στην Ε.Ε., το ΝΑΤΟ, το μεγάλο κεφάλαιο».

Όλα αυτά, σημείωσε, «έχουν οδηγήσει στην απαξίωσή τους στα μάτια μιας μεγάλης μερίδας του λαού. Αυτή η κατάσταση, με τη σειρά της, έχει οδηγήσει στο να υπάρχει σήμερα ένα μωσαϊκό κομμάτων και προσώπων, μέσα στο οποίο ο καθένας και η καθεμιά τους προσπαθεί να ξεπλύνει τις δικές του ευθύνες, να παζαρέψει τη θέση του στην όποια κατάσταση διαμορφωθεί τελικά αύριο, ακόμα και να διασώσει τη βουλευτική του καρέκλα». Αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, κατέληξε, «αποτελούν μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης για τον λαό».

