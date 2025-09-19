search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

19.09.2025 10:20

Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Καραμανλή 

19.09.2025 10:20
karamanlis_0707_1920-1080_new

Μετά από την απόφαση της Βουλής στις 22 Ιουλίου 2025 για την παραπομπή του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, σε ποινική δίωξη σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, κληρώθηκαν σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου. 

Ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, συγκεκριμένα για πράξεις και παραλείψεις από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως και το μοιραίο δυστύχημα, που φέρονται να ζημίωσαν οικονομικά τον ΟΣΕ.

Το Δικαστικό Συμβούλιο συγκροτείται από πέντε τακτικά μέλη –τρεις ανώτατους δικαστικούς του Αρείου Πάγου (Στυλιανή Μπλέτα, Ηλίας Γιαρένης, Κωνσταντίνα Νάκου) και δύο του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σδράκα Αγορίτσα, Σύμπλης Ιωάννης).

Ως αναπληρωματικά μέλη κληρώθηκαν οι δικαστικοί Ιωάννης Αποστολόπουλος (ΑΠ), Παναγιώτα Γκουδή-Νινέ (ΑΠ) και Οδυσσέας Σπαχής (ΣτΕ).

Από την πλευρά της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ορίστηκε η Παγώνα Ζάκα ως εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Σοφουλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η παραπομπή του Κώστα Αχ. Καραμανλή αποφασίστηκε τον περασμένο Ιούλιο μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση που σημαδεύθηκε από την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Ελληνική Λύση, της Νέας Αριστεράς και της Νίκης.

Η παραπομπή του αποφασίστηκε με 157 ψήφους υπέρ. 

«Δεν θα μας βρείτε συμμέτοχους σ’ αυτή την παρωδία Προανακριτικής Επιτροπής. Είναι η μόνη επιλογή πολιτικής αξιοπρέπειας. Θα μείνετε μόνοι σας, με τα ψέματά σας. Δε νομιμοποιούμε τις μεθοδεύσεις σας», είχε αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«875 μέρες. Τόσες πέρασαν από εκείνη την τραγική νύχτα του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών. 875 μέρες, όπου κάθε μέρα η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια. 875 μέρες συγκάλυψης. 875 μέρες προσβολής της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας», είχε δηλώσει ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ για «κακοστημένο θέατρο» έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Διαβάστε επίσης

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μοτίβο της αντιπολίτευσης να καλεί για κάθε θέμα τον πρωθυπουργό»

Παρέμβαση Σαμαρά για τα Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η επίμονη απόρριψη του αιτήματος γονιών για εκταφή των παιδιών τους

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Μεγάλη τιμή να είμαι η πρώτη Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

ALEKOS-AKRIVAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

loverdos_floridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

loverdos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Πήγα στη ΝΔ λόγω… Τεμπών – Δεν αλλάζω απόψεις

ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Καμπανάκι κίνδυνου από τη Novo Nordisk Ελλάς για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που πωλούνται στο διαδίκτυο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:32
Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

ALEKOS-AKRIVAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

loverdos_floridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

1 / 3