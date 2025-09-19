Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Καραμανλή 

Μετά από την απόφαση της Βουλής στις 22 Ιουλίου 2025 για την παραπομπή του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, σε ποινική δίωξη σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, κληρώθηκαν σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου.

Ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, συγκεκριμένα για πράξεις και παραλείψεις από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως και το μοιραίο δυστύχημα, που φέρονται να ζημίωσαν οικονομικά τον ΟΣΕ.

Το Δικαστικό Συμβούλιο συγκροτείται από πέντε τακτικά μέλη –τρεις ανώτατους δικαστικούς του Αρείου Πάγου (Στυλιανή Μπλέτα, Ηλίας Γιαρένης, Κωνσταντίνα Νάκου) και δύο του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σδράκα Αγορίτσα, Σύμπλης Ιωάννης).

Ως αναπληρωματικά μέλη κληρώθηκαν οι δικαστικοί Ιωάννης Αποστολόπουλος (ΑΠ), Παναγιώτα Γκουδή-Νινέ (ΑΠ) και Οδυσσέας Σπαχής (ΣτΕ).

Από την πλευρά της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ορίστηκε η Παγώνα Ζάκα ως εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Σοφουλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η παραπομπή του Κώστα Αχ. Καραμανλή αποφασίστηκε τον περασμένο Ιούλιο μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση που σημαδεύθηκε από την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Ελληνική Λύση, της Νέας Αριστεράς και της Νίκης.

Η παραπομπή του αποφασίστηκε με 157 ψήφους υπέρ.

«Δεν θα μας βρείτε συμμέτοχους σ’ αυτή την παρωδία Προανακριτικής Επιτροπής. Είναι η μόνη επιλογή πολιτικής αξιοπρέπειας. Θα μείνετε μόνοι σας, με τα ψέματά σας. Δε νομιμοποιούμε τις μεθοδεύσεις σας», είχε αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«875 μέρες. Τόσες πέρασαν από εκείνη την τραγική νύχτα του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών. 875 μέρες, όπου κάθε μέρα η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια. 875 μέρες συγκάλυψης. 875 μέρες προσβολής της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας», είχε δηλώσει ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ για «κακοστημένο θέατρο» έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

